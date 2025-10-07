Популярная посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья

Исследователи из Университета Ватерлоо обнаружили, что популярная силиконовая посуда для запекания может выделять опасные летучие соединения - циклические силоксаны - прямо в пищу и воздух при нагревании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их работа опубликована в Journal of Hazardous Materials (JHM).

Ученые протестировали 25 образцов силиконовых форм и выявили в них до 4300 микрограммов силоксанов на грамм материала. При запекании часть этих веществ переходила в пищу, а другая часть - в воздух кухни: концентрация в помещении за час выпечки достигала 646 микрограммов на кубометр. Особенно высокую дозу, по расчетам авторов, получают маленькие дети - как при вдыхании, так и при употреблении выпечки.

Главную опасность представляют тяжелые силоксаны (D7-D16), способные накапливаться в организме и влиять на эндокринную систему. Повторное использование посуды снижает уровень выбросов, однако полностью не устраняет риск. Исследователи призывают ужесточить контроль качества силиконовых кухонных изделий и провести дополнительные испытания их безопасности.