15 забавных мемов чемпионата мира — 2018. Мастера Фотошопа не сидят сложа руки! - ФОТО

Мундиаль уже подходит к своему логическому завершению, но до сих пор остается главная интрига - кто же завоюет титул чемпиона мира. Дело в том, что почти все сильнейшие сборные мира уже успели покинуть чемпионат.

Однако мы с уверенностью можем сказать, что это спортивное событие принесло массу удовольствия не только футбольным фанатам, но и тем, кто даже не смотрел матчи. Как доказательство - наша подборка мемов!

Роналду и его пресловутая эмоциональность

Как этот парень отгадал пароль от моего Wi-Fi?

Недалекое будущее

Когда продержался на чемпионате мира дольше Роналду и Месси

Два самых титулованных в мире футболиста покинули мундиаль в один день

Сборная России выбыла из чемпионата

Когда ты новичок в йоге

Игра игрой, а обед по расписанию

Собака-забивака и вратаряка-отбивака

Когда узнал, что едешь в Саранск

Хоба!

Мам, я поел и в шапке

Футбольное божество

Неймар, рано, игра еще даже не началась!

Слушаюсь!

С нетерпением ждем финала!

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