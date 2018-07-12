15 забавных мемов чемпионата мира — 2018. Мастера Фотошопа не сидят сложа руки! - ФОТО
Мундиаль уже подходит к своему логическому завершению, но до сих пор остается главная интрига - кто же завоюет титул чемпиона мира. Дело в том, что почти все сильнейшие сборные мира уже успели покинуть чемпионат.
Однако мы с уверенностью можем сказать, что это спортивное событие принесло массу удовольствия не только футбольным фанатам, но и тем, кто даже не смотрел матчи. Как доказательство - наша подборка мемов!
Роналду и его пресловутая эмоциональность
Как этот парень отгадал пароль от моего Wi-Fi?
Недалекое будущее
Когда продержался на чемпионате мира дольше Роналду и Месси
Два самых титулованных в мире футболиста покинули мундиаль в один день
Сборная России выбыла из чемпионата
Когда ты новичок в йоге
Игра игрой, а обед по расписанию
Собака-забивака и вратаряка-отбивака
Когда узнал, что едешь в Саранск
Хоба!
Мам, я поел и в шапке
Футбольное божество
Неймар, рано, игра еще даже не началась!
Слушаюсь!
С нетерпением ждем финала!
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