Ты не ты, когда голоден. 20 доказательств, что собаки умеют выпросить еду у кого угодно.

Наверняка все хозяева собак попадали в ситуацию, когда они только собираются насладиться лакомым кусочком чего-то очень вкусного, как тут же возле них усаживается домашний любимец и смотрит глазами кота из "Шрека", выпрашивая вкусняшку.

Этим хитрецам не откажешь, даже если сам голоден как волк. Редакция "ОФИГЕННО" собрала самые смешные примеры того, как собаки выпрашивают еду. Ты не ты, когда голоден!

Мой пес превратился в Добби из "Гарри Поттера". Хороший мальчик!

Каждый раз, когда я сажусь обедать...

Мой пес никогда не упустит возможность поесть.

Пока я пошел глянуть, почему лает мой любимец, он забежал в дом и схватил кусочек моей пиццы.

Желаю всем найти человека, который будет смотреть на вас так, как мой пес на еду!

На какие только уловки не пойдешь ради еды.

В очередь, господа!

Кажется, за мной следят.

Ты понимаешь, что твой пес стареет, когда он уснул, пока выпрашивал еду.

Он просто сделал мой день.

Я сказал собаке, чтобы перестала смотреть на меня, когда я ем. Умная!

Зачем ему этот ваш футбол...

Мамочка пришла домой!

Когда не поделился едой.

Можно и мне, пожалуйста?

Пытался позавтракать в одиночку.

В ожидании своей порции.

Я не смотрю на еду, не смотрю...

Ну да-а-а-ай!

Красноречивый взгляд...





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