Сына актера Уилла Смита высмеяли в сети за дом на голове

Американский актер Джейден Смит стал объектом насмешек в сети из-за нелепого наряда на музыкальной премии "Грэмми". На комментарии обратили внимание в Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26-летний сын голливудской звезды Уилла Смита появился на ковровой дорожке в черном костюме и кедах. Свой образ он дополнил шляпой, выполненной в виде дома. Сам гость мероприятия не объяснил значение своего головного убора.

Пользователи сети высмеяли внешний вид Смита-младшего на премии. "Олицетворение фразы: "Ты забыл свою голову дома"", "Персонаж Майнкрафта", "Он похож на двухлетнего ребенка, выбравшего свой наряд самостоятельно", "Джейден, ты перепутал Хеллоуин с "Грэмми"", "Это просто смешно", - высказывались многочисленные комментаторы.