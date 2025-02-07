Гример чуть не оторвала нос актеру Эдриану Броуди

Актер Эдриан Броуди рассказал, что на съемках фильма "Бруталист" гример приняла его нос за накладной и чуть не оторвала его. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам звезды кино, новая сотрудница старалась усердно убрать нос растворителем. "Она просто работала. И я сказал: "Вы пытаетесь нос снять?" И она сказала: "Да". И я сказал: "Это не снимается!"" - поделился Броуди.

Гример извинилась за неловкий инцидент и сказала, что это "войдет в ее дневник". Роль актера, в которой он изображал пожилого венгерского архитектора, предполагала возрастной грим и незначительное количество накладных элементов.