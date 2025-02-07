Гример чуть не оторвала нос актеру Эдриану Броуди
Актер Эдриан Броуди рассказал, что на съемках фильма "Бруталист" гример приняла его нос за накладной и чуть не оторвала его. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По словам звезды кино, новая сотрудница старалась усердно убрать нос растворителем. "Она просто работала.
Актер Эдриан Броуди рассказал, что на съемках фильма "Бруталист" гример приняла его нос за накладной и чуть не оторвала его. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам звезды кино, новая сотрудница старалась усердно убрать нос растворителем. "Она просто работала. И я сказал: "Вы пытаетесь нос снять?" И она сказала: "Да". И я сказал: "Это не снимается!"" - поделился Броуди.
Гример извинилась за неловкий инцидент и сказала, что это "войдет в ее дневник". Роль актера, в которой он изображал пожилого венгерского архитектора, предполагала возрастной грим и незначительное количество накладных элементов.