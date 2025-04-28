Астролог попал под арест за ошибочное предсказание

В Мьянме арестовали популярного астролога, ведущего в TikTok канал с 300 тысячами подписчиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Поводом для ареста стало несбывшееся предсказание. 9 апреля 21-летний Джон Мо Тхе опубликовал в TikTok видео, предрекающее новое разрушительное землетрясение. Ролик собрал 3,3 миллиона просмотров.

Как утверждал астролог, катаклизм должен был произойти 21 апреля. По его словам, эпицентр будет находиться в Таиланде, однако толчки ощутят жители во всех городах Мьянмы. Он рекомендовал в этот день держаться подальше от высоких зданий.

Власти Мьянмы сочли публикацию видео о землетрясении распространением ложной информации.

В прошлом Джон Мо Тхе предсказывал освобождение главы прежнего правительства Аун Сан Су Чжи, американские авиаудары по Мьянме и погодные стихийные бедствия.

Ни один из его прогнозов не сбылся.