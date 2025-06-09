Акула упала с неба рядом с игравшим в гольф мужчиной - ФОТО

В США акула упала с неба на поле для гольфа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Garden and Gun.

Инцидент произошел в Южной Каролине. Джонатан Марлоу играл в гольф, когда рядом с ним на землю упала небольшая акула-молот длиной примерно 60 сантиметров. Ее уронил пролетавший мимо орлан, которого начали преследовать вороны, пока он нес в когтях добычу.

Как поясняют орнитологи, такое поведение ворон типично в сезон гнездования - они часто атакуют хищных птиц, чтобы защитить свои гнезда.

Поле для диск-гольфа Splinter City расположено рядом с пирсом Springmaid, где часто охотятся орланы.

Обычно эти птицы ловят рыбу помельче, но акула стала исключением из правил. После происшествия игроки оставили акулу под деревом, надеясь, что орлан вернется за своей добычей.