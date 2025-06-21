Сегодня отмечается международный день йоги

Йога - это древняя физическая, психическая и духовная практика, которая возникла в Индии. Слово "йога" происходит от санскрита и означает "соединение" или "связь", символизируя соединение тела и сознания. Сегодня существует несколько различных направлений йоги, которые практикуются по всему миру и продолжают расти в популярности.

Как передает Day.Az, Международный день йоги направлен на повышение осведомленности во всем мире о многих преимуществах йоги.

Признавая универсальное значение йоги, 11 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги.

Проект резолюции, учреждающий Международный день йоги, был предложен Индией и одобрен рекордным числом государств-членов: документ поддержали 175 делегаций. Впервые с этим предложением выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявив: "Йога - это бесценный дар нашей древней традиции. Йога олицетворяет единство духа и тела, мысли и действия. Она важна для координации всех этих аспектов. Такой комплексный подход очень ценен для нашего здоровья и благополучия. Йога - это не только комплекс физических упражнений; это путь открытия в себе чувства гармонии с собой, миром и природой.

В резолюции отмечается "важность того, чтобы индивиды и группы населения выбирали более здоровые решения и вели образ жизни, способствующий хорошему здоровью". В связи с этим Всемирная организация здравоохранения также призвала правительства государств-членов помочь своим гражданам преодолевать недостаточную физическую активность, которая входит в десятку главных причин смертности во всем мире и является основным фактором риска развития таких неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет.

Но йога - это больше, чем физическая активность. По словам одного из самых известных приверженцев йоги покойного Шри Б. К. С. Айенгара, "йога, эта древняя, но совершенная отрасль знания, связана с эволюцией человечества. Эта эволюция охватывает все аспекты бытия, от здоровья тела до самореализации. Йога означает союз - союз тела с сознанием и сознания с душой. Йога позволяет найти пути поддержания взвешенного подхода в нашей повседневной жизни и наделяет человека умением совершать правильные действия".

Тема 2025 года: Йога ради Земли и общего здоровья

В этом году Международный день йоги отмечается в 11-й раз и посвящен теме "Йога ради Земли и общего здоровья". Она подчеркивает неразрывную связь между здоровьем человека и планеты. Йога укрепляет тело, успокаивает ум и развивает осознанность, которая способствует более здоровому и устойчивому образу жизни. Забота о себе становится основой заботы о планете.