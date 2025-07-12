Названы места, которые больше всего «притягивают» людей

Ученые из Великобритании и США выяснили, что люди чаще испытывают теплые воспоминания о местах у воды - морях, озерах и реках - чем о лесах, горах или полях. Именно "синие ландшафты" обладают наибольшей эмоциональной притягательностью и могут оказывать значительное психологическое воздействие.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology (CRESP).

Участники - более тысячи человек от 18 до 94 лет - описывали места, к которым они чувствуют ностальгию. Исследователи сопоставили эти данные с геолокацией, а также проанализировали язык описаний. Оказалось, что такие места часто упоминались как "красивые", с "видом", "эстетически приятные".

Места у моря составили более четверти всех "ностальгических локаций" у британцев (26%) и пятой части - у американцев (20%). Если прибавить к ним озера и реки, доля "водных" мест возрастает до 35% в Великобритании и 30% в США. Для сравнения, сельская местность и горы упоминаются только в 10% случаев.

"Мы ожидали, что люди чаще будут вспоминать зеленые ландшафты, поскольку многие исследования подчеркивают их пользу для психики. Но оказалось, что именно синие - водные - места оказываются главными якорями ностальгии", - отметила доктор Элизабет Милитару, руководитель проекта.

С научной точки зрения у них есть общие черты: яркость, насыщенность цвета и высокая контрастность, а также умеренная сложность - то, что ученые называют фрактальной структурой. Морское побережье, извилистый берег озера или реки часто обладают именно такими визуальными свойствами. Слишком хаотичные сцены, например в лесу, наоборот, могут вызывать тревожность, а слишком однообразные - скуку.

Исследователи предлагают учитывать результаты работы в градостроительстве, так как обеспечение доступа к водным и зеленым ландшафтам - особенно в плотной городской среде - может играть ключевую роль в поддержании психического здоровья.