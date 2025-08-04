Психолог рассказала, как принять свою внешность

Отвержение своей внешности может быть связано с произошедшим в прошлом.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева.

"Как мы видим себя, зависит от того, с каким фокусом мы смотрим: через критику, травму, сравнение - или через контакт с собой. Отвержение своей внешности часто коренится в эмоциональных сценариях в прошлом. Часто за нынешним неприятием стоят боль, стыд, опыт "меня не выбирали" или "меня не замечали". И пока человек не исцелит это внутри, никакое зеркало не покажет "красоту", - заявила врач.

По словам психолога, если раньше за проявленность, человек сталкивался с критикой со стороны общества, то тело будет прятаться, подстраиваться и сжиматься.

Турлаева отметила, что нужно понимать, что истинная красота заключается в смелости быть собой. Она заявила, что принять себя помогут работа с эмоциями, телесными блоками и критикой.

"Когда человек живет в своем ритме, выражается без страха и масок, то он становится заметным, живым, настоящим. Внутренняя работа с эмоциями, телесными блоками и критикой способна поменять восприятие себя не только в голове, но и буквально: ты начинаешь иначе видеть свое лицо, тело, жесты", - отметила врач.

Турлаева рассказала, что когда женщина позволяет себе быть разной - мягкой, странной, яркой, тихой - она находит свою индивидуальность.

"Чтобы раскрыть индивидуальность, нужно не добавлять "эффектности", а снимать слои: чужие ожидания и страхи. Настоящая трансформация начинается с внутреннего диалога: "А могу ли я быть видимой - и не отвергнутой? А могу ли я быть собой - и остаться в безопасности?" Если вы можете ответить утвердительно на эти вопросы, то вы на правильном пути!" - заключила психолог.