Ученые рассказали о влиянии творчества на замедление старения мозга

Креативные увлечения - от аргентинского танго до игры на гитаре - способны замедлять старение мозга на молекулярном уровне. К такому выводу пришла международная группа учных, проанализировав данные музыкантов, танцоров, художников и даже геймеров из 10 стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили в журнале Nature.

Ученые использовали так называемые "часы мозга" - модели, сравнивающие биологический и фактический возраст мозга человека. По словам нейробиолога из Университета Адольфо Ибаньеса Агустина Ибаньеса, идея заключалась в том, чтобы понять, как творческие процессы влияют на функциональные связи между зонами мозга. С помощью алгоритмов машинного обучения ученые проанализировали активность мозга 232 представителей творческих профессий и любителей - от художников и танцоров до игроков в видеоигры. Результат оказался однозначным: чем выше уровень мастерства, тем медленнее старел мозг.

Особенно яркий эффект наблюдался у профессиональных танцоров танго - их мозг оказался в среднем на семь лет "моложе" хронологического возраста. Исследователи объясняют это сложностью танца, сочетающего планирование, координацию и работу памяти.

Ученые также провели эксперимент с новичками. Группа участников обучалась игре в стратегию StarCraft II, требующую планирования и творческого подхода. Спустя несколько недель мозговая активность испытуемых показала омолаживающий эффект: улучшились внимание и восприятие, а функциональные связи между отделами мозга усилились.

Согласно выводам исследователей, творчество задействует больше областей мозга, чем обычные когнитивные упражнения вроде кроссвордов или числовых игр. Это делает его мощным инструментом профилактики когнитивного снижения.