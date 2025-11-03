Назван простой способ облегчить симптомы депрессии без лекарств

Танцы способны облегчать проявления депрессии, помогать понять ее причины и способствовать личностному росту. К такому выводу пришли исследователи Университета Восточной Финляндии, объединившие подходы психологии, социальной психологии и искусствоведения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Narrative Works.

"Депрессия - серьезная проблема общественного здоровья, и существует острая необходимость в дополнительных методах терапии. Мы знаем, что физическая активность помогает, но включение выразительных элементов, таких как танец, делает процесс более привлекательным и глубоким", - отметил профессор подростковой психиатрии Томми Толмунен.

Танцы снижают уровень гормонов стресса - кортизола и норадреналина, повышает уровень дофамина, связанного с удовольствием и мотивацией, а также способствуют развитию телесного осознания и служит способом выразить эмоции, которые трудно передать словами.

В исследовании приняли участие семь подростков с легкой или умеренной депрессией. В рамках программы они создали цифровую танцевальную постановку, отражающую их "желаемое будущее". Для этого использовались импровизация и 3D-захват движения, что позволило участникам наблюдать себя со стороны и осмыслить свое состояние.

Результаты показали, что участие в проекте привело к снижению симптомов депрессии, повышению самооценки и способности осознавать и проживать телесные эмоции. Важным фактором стали атмосфера доверия, ощущение принадлежности и поддержки со стороны группы.

"Депрессия часто нарушает восприятие собственных телесных ощущений - то, что называется интероцепцией. Через танец участники смогли восстановить контакт с телом и ощутить свое "я" заново", - объяснила доцент Ханна Похьйола, старший научный сотрудник Университета Восточной Финляндии.

По словам исследователей, возможность выразить свои чувства через танец и увидеть себя "со стороны" помогла подросткам лучше понять причины своего состояния и начать процесс самореализации.

"Для участников это стало шагом к осмысленной, наполненной жизни - к ощущению цели и радости от собственного движения", - заключила Похьйола.

Ученые считают, что включение танцевальных форм искусства в программы психотерапии может стать перспективным направлением для поддержки людей с депрессивными расстройствами.