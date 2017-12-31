15 примеров того, как сильно изменился мир за последние 17 лет - ФОТО

2000 год, миллениум - своебразный рубеж тисячелетий. Некоторые к нему усиленно готовились как морально, читая мантры, молитвы, так и практически, делая запасы соли, сахара, круп, спичек, спирта и прочего.

Ведь ожидался если не конец света, то хотя бы гуманитарно-экологическая катастрофа, которая в честь такой даты должна была всколыхнуть весь мир.

Но ничего подобного не случилось, цивилизации продолжили развиваться. Мир изменился довольно круто, и, кажется, в лучшую сторону.

Первый принтер и современный 3D

Зак Эфрон тогда и сейчас

Ролики vs гироскутер

Емкость для питьевой воды тоже эволюционировала за 17 лет

Старой доброй крутой раскладушкой сейчас никто не пользуется, потому что есть iPhone X

Мастерстов макияжа 2000-го не сравнится с современным

Мода на публикацию фото в стиле кежуал ушла в прошлое с появлением Инстаграма и селфи-девушек

MP3 с подключением через USB к гаджетам и свободный Spotify

Ферби почти не изменился за 17 лет

На смену "Чего хотят женщины" пришел супергероский фэнтези "Чудо-женщина"

Простые забавы для развития моторики тогда и сейчас

Научились таки экономить пространство и поняли что такое "лакшери"

А в плане питания мы пошли по наклонной. Фастфуды на каждом углу

MySpace уступил место Snapchat

А больше всех изменилась, наверное, Рианна

Эта подборка сделана в шутливой форме. Но она всерьез демонстрирует то, что мир не стоит на месте. Всё развивается. Еще через новых десять-пятнадцать лет технологии будут другими, мода совершенно иной, и даже понятия и культура изменяться.

Будем еще удивляться сами себе, что жили так примитивно в 2017-м. А пока можем посмеятся над нашими предпочтениями в прошлом. И поностальгировать заодно.

За чем из 2000-х скучаешь ты? Пиши свой ответ в комментариях.

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