Топ-5 вещей, которые необходимы тебе в путешествии SUNDAY

Сезон отпусков и поездок на длинные выходные вот-вот начнется: пора готовить чемоданы, бронировать гостиницу и сверяться со списком вещей, которые пригодятся в путешествии. Кроме удобной обуви, одежды, документов и денег не забудь захватить кое-что действительно нужное. Что? Рассказываем!

1. Мы уже давно не мыслим своей жизни без смартфона, а в путешествии и подавно. В него можно загрузить карты и полезные приложения, которые порекомендуют ресторан, помогут отследить полет самолета любой авиакомпании или переведут непонятную фразу с местного языка. В последнее время смартфоны стали еще функциональнее: они научились делать хорошие снимки без сложных настроек и танцев с бубном.

Если ты планируешь обновлять мобильник перед отпуском, обрати внимание на модели средней ценовой категории с хорошей камерой. Согласись, брать в путешествие дорогое устройство не стоит: зачем излишне рисковать? В качестве примера можно привести новый ZTE Blade V9. У этого гаджета двойная основная камера с разрешением 16 + 5 мегапикселей, поэтому снимки получатся более выразительными по сравнению со стандартными смартфонами. А еще он поддерживает технологию, которая позволяет делать крутые фотографии ночью - ведь в это время суток происходит все самое интересное.

2. Чтобы смартфон дольше мог радовать тебя своей функциональностью, вторая незаменимая вещь - powerbank, он же карманный аккумулятор.

Лучше выбирать модели средней емкости, на 10 - 15 000 мАч: их вполне хватит, чтобы в течение дня подзарядить телефон, планшет и всякие мелкие гаджеты вроде шагомера и bluetooth-гарнитуры, а весят они относительно немного. Обращай внимание, чтобы устройство было как можно более компактным, особенно если планируешь много гулять пешком, а еще - чтобы у пауербанка и смартфона были одинаковые разъемы (например, mini-USB).

3. В насыщенной событиями поездке не всегда есть время на уход за волосами, поэтому тебе может пригодиться сухой шампунь.

Это такая порошковая субстанция в аэрозольном баллоне, которая поможет освежить прическу. Распыляешь ее на корни волос, а потом просто тщательно расчесываешься, чтобы убрать остатки порошка. Волосы после подобной процедуры выглядят так же, как и после обычного мытья. Куда бы ты ни отправлялся, обязательно захвати один флакон - он не займет много места, но при этом поможет хорошо выглядеть за считанные минуты.

4. Если ты часто выбираешься за пределы России и с одинаковым удовольствием путешествуешь и по Европе, и по Азии, тебе не обойтись без универсального переходника под все типы розеток.

Лучше заранее запастись таким устройством и не бегать потом по местным магазинам в поисках подходящего адаптера. Хорошо, если в выбранной модели будут USB-порты для зарядки смартфонов. А если тебе важен хороший беспроводной интернет в отеле, то выбирай переходник со встроенным роутером: он раздаст Wi-Fi нескольким мобильным устройствам, чтобы вечером после целого дня разъездов ты мог спокойно почитать новости или поработать.

5. Во многих странах мира просто так купить лекарства в аптеке нельзя, поэтому заранее озаботься содержимым дорожной аптечки.

В ней всегда должны быть обезболивающие, антигистаминные, пластырь, бинт, антисептик, сосудосуживающие капли для носа и активированный уголь. Ну, а если ты принимаешь какие-то препараты постоянно, купи их в достаточном количестве. При этом нелишним будет прочитать правила ввоза лекарственных средств в той стране, куда ты направляешься.

Приятного путешествия!