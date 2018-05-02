Познакомьтесь с самым фотогеничным котом в мире - ФОТО

Похоже, этого кота просто невозможно плохо сфотографировать.

Новая звезда Instagram живет в Японии, много путешествует, а еще это...кот по кличке Ньянкичи (Nyankichi). Полосатый кот из Кагосимы колесит по стране вместе со своим хозяином и позирует на фоне самых живописных пейзажей, какие только возможно представить.

Животное настолько здорово выглядит в кадре, что может составить конкуренцию любой фотомодели (а еще у него лапки).

У кота уже более 123 тысяч подписчиков в Facebook и более 64 тысяч в Instagram. Ньянкичи успел появиться на телевидении и на обложках журналов.

Поэтому у кота недостатка в поклонниках нет.

Он загорает на фоне горы Фудзияма.

Тусуется с друзьями.

И носит красное.

Мы теперь немного завидуем этому коту и тоже так хотим. А вы?