Компромат на миллион. Самые скандальные снимки знаменитостей - ФОТО

Навязчивые папарацци готовы продать собственную мать ради компрометирующих фото знаменитостей. Кокаиновые вечеринки, небритые подмышки и измены: за подобное "звездное" безобразие таблоиды выкладывают баснословные суммы.

Представляем тебе самые знаменитые, дорогие и вызывающие фото знаменитостей, сделанные исподтишка.

Анита Экберг угрожает журналистам луком и стрелами

Шведская кинозвезда, исполнившая роль Сильвии в "Сладкой жизни" Федерико Феллини, защищает свою частную жизнь от папарацци. Фото сделано 20 октября 1960 года.

Пьяная Бритни Спирс роняет сына

На фото, сделанном в мае 2006 года, певица чуть не роняет своего первенца - Шона Престона Федерлайна. В другой руке молодая мамаша держит алкогольный напиток. Это фото пришили к делу о лишении Спирс родительских прав.

После этого у поп-звезды снесло крышу. Сперва она попыталась пройти курс лечения от алкоголизма, но уже спустя 2 дня сбежала из клиники и побрилась наголо.

В таком виде девушка попалась фотографу Дэнни Бою. Он успел сделать несколько снимков, пока разозленная певица атаковала его джип зонтиком. В итоге папарацци выручил 250 тысяч долларов за фото и 40 тысяч за машину с легендарной царапиной.

Фото леди Ди в день аварии

По основной версии, незадолго до трагедии машину с принцессой Уэльской преследовали папарацци. На скандальном снимке телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс пытается закрыть лицо от объектива, а Диана притаилась на заднем сиденье.

Леди Диана на фоне индийского Тадж-Махала

Одинокая фигура принцессы Дианы на фоне величественного "храма любви". Фото сделано 11 февраля 1992 года.

Египетский бойфренд леди Ди

Серию снимков этот сладкой парочки СМИ оценили в 6 млн долларов. Здесь принцесса Уэльская отдыхает на яхте в Сен-Тропе со своим бойфрендом Доди аль-Файедом. Поговаривают, это произошло уже после разрыва с принцем Чарльзом. Кроме того, именно с этим мужчиной Диана ехала в машине в тот трагический вечер.

Измена Кристен Стюарт

В 2012 году звезда "сумеречной" саги закрутила роман с британским кинорежиссером Рупертом Сандерсом. Всё бы ничего, но в тот момент Стюарт была помолвлена с Робертом Паттинсоном, а Сандерс был уже 12 лет как женат. В итоге жених Кристен разорвал помолвку, брак Сандерса тоже распался.

Стинг, Мадонна и Тупак Шакур отдыхают вместе

Невероятно редкая фотография. Мало кто знает, что когда-то Мадонна и рэпер Тупак находились в отношениях.

Стив Джобс незадолго до смерти

Одна из последних фотографий основателя Apple. Стив Джобс скончался от рака в возрасте 56 лет. Известно, что после обнаружения опухоли он год лечился иглоукалыванием, веганством и гипнозом, но операцию так и не сделал.

Джон Леннон и его убийца

На этом легендарном фото, сделанном 8 декабря 1980 года, культовый музыкант дает автограф своему фанату, Марку Чепмену. Спустя несколько часов этот мужчина застрелил Леннона во дворе его собственного дома.

Смертельно больной Фредди Меркьюри

За умирающим от СПИДа певцом папарацци открыли настоящую охоту. Это фото принесло фотографу 230 тысяч долларов.

Кокаинщица Кейт Мосс

В октябре 2005 года в The Daily Mirror появилась скандальная фотография супермодели Кейт Мосс, нюхающей кокаин. По слухам, издание приобрело снимок за 300 тысяч долларов. Этот постыдный компромат лишил девушку контрактов с Burberry и Chanel. Кейт пришлось принести официальные извинения и пройти лечение в реабилитационной клинике.

Но и после этого случая папарацци не раз ловили модель с весьма неоднозначными пятнами на одежде.

Анна Курникова, загорающая без верха

Эту фотография журнал Penthouse приобрел за 500 тысяч долларов у папарацци-любителя по имени Фрэнк. Позже оказалось, что это вовсе не Курникова, а Джудит Солтис Бенеттон, дочь итальянского модельера.

Смерть Анны Николь Смит, звезды журнала Playboy

В 2007 году Playboy приобрел фото умершей супермодели за 1,5 млн долларов. А компания Splash News & Picture Agency за баснословные деньги купила видеозапись, где девушке делают массаж сердца и искусственное дыхание.

Тайный роман Ричарда Бертона и Элизабет Тейлор

Чувства между актерами вспыхнули на съемочной площадке "Клеопатры" в 1962 году. На тот момент и Тейлор, и Бертон состояли в браке, поэтому они решили держаться друг от друга на расстоянии.

Но долго они не продержались. Вскоре актеры втайне сняли виллу в Порто-Санто-Стефано. Именно там 25 июня 1962 года фотографы застукали их целующимися.

Первый совместный снимок Анджелины Джоли и Брэда Питта

Этот кадр подтвердил слух о том, что между звездами завязались отношения. Издания выложили за него 500 тысяч долларов.

Подмочившая собственную репутацию Виктория Бекхэм

На вечеринке в честь первого юбилея бутика Victoria Beckham всегда безупречная жена футболиста перебрала со спиртным. Представитель звездного семейства постарался убедить журналистов, что Виктория случайно пролила напиток.

Нижнее белье Пэрис Хилтон

В одном из ночных клубов Сен-Тропе папарацци подловили изрядно подвыпившую блондинку в компании темнокожих незнакомцев. Пэрис так увлеклась, что даже не заметила, как чрезмерно оголилась.

Пьяная Памела Андерсон

Этот снимок был сделан, когда, мягко говоря, охмелевшая актриса выходила из ночного клуба Guys & Dolls в Голливуде.

Последний вечер Тупака Шакура

На этом снимке известный рэпер не подозревает, что ему осталось жить совсем недолго. В ту ночь, 13 сентября 1996 года, неизвестные расстреляли машину музыканта возле отеля в пригороде Лас-Вегаса.

Тот самый автомобиль BMW вместе с дырками от пуль выставили на аукцион в 2017 году за 1,5 млн долларов. Он всё еще ждет своего нового владельца. А вот Hummer, купленный Шакуром за месяц до смерти, приобрели сразу же, за 200 тысяч долларов.

Майкл Джексон, перебросивший дочь через перила

Нелепый снимок, который многие назвали совершенно неуместным и даже жестоким. Поп-король показал свою дочь из окна, свесив ее за перила балкона и накинув на голову полотенце.

Джессика Симпсон, изменившая жениху накануне свадьбы

Любопытно, что папарацци ни разу не удалось словить обрученную певицу с Адамом Левином, об интрижке с которым трубили все таблоиды. Но однажды красотку застукали выходящей из отеля в Лос-Анджелесе в рубашке знаменитого любовника. И это за день до свадьбы с Ником Лаше! После публикации фото свадьбу отменили.

Эштон Катчер с любовницей

В 2011 году стало известно, что Эштон Катчер наставил рога своей благоверной - актрисе Деми Мур. Из-за недолгой интрижки со старлеткой Сарой Леаль актеру целых 2 года не предлагали ролей.

Священник Дон Гуссони, выходящий из ночного клуба

Этот кадр был сделан в Риме в 1959 году знаменитым итальянским папарацци Джеппетти. Пойманный на горячем святой отец тщетно пытался вырвать камеру из рук фотографа Джакомо Алексиса. Репутация служителя церкви была разрушена.

Обнаженный Орландо Блум

Папарацци словили Орландо Блума, на котором из одежды были только очки и кепка, у берегов Сицилии. Заметив фотографов, актер не смутился и, более того, повернулся к ним самой компрометирующей стороной.

Джулия Робертс забыла побрить подмышки

Никто так и не понял, почему актриса явилась на красную дорожку в таком виде. Может, просто забыла привести себя в порядок?

Марлен Дитрих отлупила папарацци

Этот навязчивый фотограф и подумать не мог, что встретит такой отпор со стороны хрупкой женщины. Зато его коллеге повезло больше.

Анорексичная Мадонна

Неудачный ракурс, освещение или чрезмерное увлечение спортом: на этом фото Мадонна выглядит совсем истощенной.

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