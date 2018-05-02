Главные анонсы с первого дня конференции Facebook F8 2018 - ФОТО

Очистка истории просмотров в Facebook, видеочаты в Instagram и другие нововведения.

Очистка истории и аналог Tinder в Facebook

В социальной сети появится функция "Очистить историю", которая позволит удалить из Facebook все записи о посещениях. Вы сможете просмотреть информацию о приложениях, которые запускали, и сайтах, на которые заходили, и стереть её со своего аккаунта. Такая возможность появится в ближайшие месяцы.

Позже в этом году вы сможете создать в Facebook специальный профиль для поиска пары. Он будет виден только тем, кого нет у вас в друзьях и кто тоже пользуется этой функцией. Сервис будет рекомендовать людей на основе общих интересов и друзей и позволит просматривать мероприятия, на которые вы можете пойти вместе. Связаться с потенциальной второй половинкой можно будет через специальный чат.

Видеозвонки и другие обновления Instagram

В Instagram, который принадлежит Facebook, появятся видеозвонки. Компания уже тестирует их среди небольшой группы пользователей, а всем они должны стать доступны в ближайшие недели

Общаться можно будет как один на один, так и в небольшой группе. Участники звонка смогут сворачивать окно с видео и прямо во время разговора просматривать другие разделы Instagram.

Во вкладке "Поиск и интересное" появятся кнопки с доступом к публикациям разной тематики: "Животные", "Фотография", "Архитектура" и так далее. Из GoPro, Spotify, а позже и из других приложений пользователи смогут отправлять контент прямиком в Instagram Stories. Например, в случае со Spotify это может быть стикер с песней или альбомом.

Помимо этого, в сервисе появятся эффекты дополненной реальности от знаменитостей. Вы, к примеру, сможете "накраситься" любимой помадой Кайли Дженнер или добавить в видео сердечки с померанским шпицем Джиффом.

Начало продаж самостоятельного VR-шлема Oculus Go

Мобильный шлем виртуальной реальности Oculus Go, который работает без смартфона, поступил в продажу в 23 странах. Базовая версия с 32 ГБ памяти обойдётся в 199 долларов, а за вариант с 64 ГБ придётся выложить 249 долларов.

Шлем отслеживает повороты головы и оснащён удобным беспроводным контроллером. Устройство довольно простое, но не требует подключения телефона. При этом оно поддерживает игры и приложения для Samsung Gear VR - например, стелс-боевик Republique.

Полное обновление Facebook Messenger

Компания собирается выпустить крупное обновление для мессенджера. Благодаря ему приложение станет быстрее. Подробностей пока мало, но уже известно, что нижняя панель навигации будет разделена на три вкладки с быстрым доступом к разным группам диалогов.

Групповые видеозвонки и стикеры в WhatsApp

В ближайшие месяцы в WhatsApp появятся групповые видеозвонки. В них смогут принимать участие до четырёх человек. Также в мессенджер наконец-то добавят стикеры.

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