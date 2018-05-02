Анастасия Волочкова может остаться без ног - ФОТО

Анастасии Волочковой грозит ампутация ног, если она продолжит свои занятия танцами. Именно это ждет балерину по мнению ее коллег и профессиональных ортопедов. Если внимательно посмотреть на свежие фотографии, на которых видны ноги Анастасии, этот вывод напрашивается сам собой.

42-летняя Анастасия Волочкова вновь порадовала подписчиков своим фирменным шпагатом, а также познакомила их со своей киской. Конечно же, интернет-пользователи не оставили это без внимания.

Помимо шпагатов Анастасия показывает подписчикам на своей странице еще и искалеченные занятиями балетом ноги. Несмотря на возраст, балерина ежедневно посвящает занятиям несколько часов, и различные травмы при таком графике являются неизбежными. За травмированные конечности балерины переживают не только поклонники Насти, но и ее коллеги, знающие о подобных трудностях не по наслышке.

Прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева высказала свое мнение, о том, что причиной всех этих непонятных травм на ногах Волочковой может быть неправильная стойка на пальцах. Женщине можно доверять, так как она уже 40 лет преподает хореографию. Другой причиной подобных деформаций, ступней по мнению Кондратьевой, может послужить неправильный выбор обуви.

Дочка знаменитого юмориста Владимира Винокура тоже занимается балетом и травмы ноги Анастасии ее также вызывают у нее страх. Она говорит, что сталкивалась с этими проблемами, и ей помогали тогда только уколы обезболивающего, чтобы хоть как-то притупить боль.

Ортопедам, глядя на ноги знаменитой балерины, приходиться лишь делать свои неутешительные прогнозы. У Волочковой явно прогрессирует варикозное заболевание и артроз. Врачи также обратили внимание на то, что артистка страдает плоскостопией, что может в ближайшем времени перерасти в остеохондроз и прочие болезни, связанные с позвоночником. В некоторых случаях все это еще и влияет на зрение.

То, что помимо явных проблем со здоровьем Анастасия Волочкова очень любит банные процедуры, может привести к тому, что ее ноги придется ампутировать. Причиной этому может послужить попадание малейшей инфекции в открытые раны на ногах. Баня способна усилить данный эффект. При таком развитии событий возникает заражение крови, перерастающее в гангрену. В одном все специалисты уверены единогласно - для того, чтобы сохранить ноги, Анастасии нужно прекратить занятия балетом.

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