«Его смотрели все дети мира»: серия «Маши и Медведя» набрала 3 млрд просмотров - ФОТО - ВИДЕО

В конце апреля 2018 года 17-я серия мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" набрала 3 миллиарда просмотров на YouTube, заняв шестое место в списке самых популярных видео сервиса. БигПикча посмотрела и пересказала серию, а также изучила комментарии к ней.

Серия начинается с того, что Медведь сам с собой разыгрывает партию в шашки, сверяясь со справочником. Последнюю черную шашку у него вдруг отнимает Маша. Медведь отдает ее девочке и находит новую, но тут первая шашка прилетает к нему на доску: Маша решила поиграть ей в хоккей. Медведь выставляет Машу на улицу, но та не собирается заканчивать матч и целится клюшкой в сторону дома. Медведь в ужасе ставит на ворота подвернувшегося зайца, и домик оказывается спасен.

Медведь запирает дверь и снова расставляет шашки, не обращая внимания на крики с улицы, как вдруг появляются Маша с зайцем и просят еды. Когда хозяин дома, отчаявшись, уходит с книгой в лес, Маша опрокидывает в кастрюлю всю кашу, которая нашлась в доме, и поливает ее разными жидкостями. Девочка с аппетитом ест, но потом замечает, что каши слишком много, и ее приходится разливать во все подходящие и неподходящие емкости. Когда они заканчиваются, Маша отнимает у зайца ведро с морковкой и скармливает зверьку кастрюлю каши, чтобы ее освободить. Затем незадачливая кулинарка на скорость кормит до отвала всех обитателей леса.

Пока Маша пытается усмирить кастрюлю с варевом, довольный завершением дел Медведь направляется домой. Как только он входит, кастрюля взрывается. В конце концов Маша оттирает всю мебель, просит еды и в очередной раз получает свою же кашу, разочарованно протянув: "Ох и заварила я кашу".

Видео набрало довольно много "дизлайков" - 1,9 миллиона против 3,4 миллиона "лайков". У нас единственное этому объяснение: видимо, некоторые зрители так выразили недовольство Машиным поведением.

Среди комментаторов серии нашлись носители английского, шведского, греческого, немецкого, итальянского, испанского, арабского, китайского и пушту (официальный язык Афганистана).

"Почему так много дизлайков? Уверен, это все американцы. (Я мексиканец, лол). "Я всегда подозревал, что русские живут вместе с медведями". "Вот почему я не доверяю девушкам". "Лучше, чем Despacito" (клип на эту песню поставил рекорд YouTube с 5 миллиардами просмотров). Я не понимаю языка, но... МНЕ ТАК НРАВИТСЯ! Она похожа на мою маленькую сестренку. Кто-нибудь, переведите, пожалуйста, видео полностью.

Также в комментариях множество восхищенных или удивленных реплик по поводу числа просмотров (начиная со скромного теперь уже миллиарда двухлетней давности).

"Половина человечества уже просмотрела, осталась вторая половина﻿". "2,9 миллиарда просмотров. Как? Мне кажется, что его смотрели все дети мира﻿". "Лешке тоже понравилось! 36-й годик﻿".

Мультсериал "Маша и Медведь" выпустила студия "Анимаккорд" в 2009 году. Кроме России, его показывают на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, Латинской Америки и Среднего Востока. В 2015 году интерактивный полнометражный фильм с теми же героями вышел в кинотеатрах России, Франции, Италии, Швеции, Румынии и Турции, где установил рекорд по просмотрам.

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