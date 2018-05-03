«Его смотрели все дети мира»: серия «Маши и Медведя» набрала 3 млрд просмотров - ФОТО - ВИДЕО
В конце апреля 2018 года 17-я серия мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" набрала 3 миллиарда просмотров на YouTube, заняв шестое место в списке самых популярных видео сервиса. БигПикча посмотрела и пересказала серию, а также изучила комментарии к ней.
Серия начинается с того, что Медведь сам с собой разыгрывает партию в шашки, сверяясь со справочником. Последнюю черную шашку у него вдруг отнимает Маша. Медведь отдает ее девочке и находит новую, но тут первая шашка прилетает к нему на доску: Маша решила поиграть ей в хоккей. Медведь выставляет Машу на улицу, но та не собирается заканчивать матч и целится клюшкой в сторону дома. Медведь в ужасе ставит на ворота подвернувшегося зайца, и домик оказывается спасен.
Медведь запирает дверь и снова расставляет шашки, не обращая внимания на крики с улицы, как вдруг появляются Маша с зайцем и просят еды. Когда хозяин дома, отчаявшись, уходит с книгой в лес, Маша опрокидывает в кастрюлю всю кашу, которая нашлась в доме, и поливает ее разными жидкостями. Девочка с аппетитом ест, но потом замечает, что каши слишком много, и ее приходится разливать во все подходящие и неподходящие емкости. Когда они заканчиваются, Маша отнимает у зайца ведро с морковкой и скармливает зверьку кастрюлю каши, чтобы ее освободить. Затем незадачливая кулинарка на скорость кормит до отвала всех обитателей леса.
Пока Маша пытается усмирить кастрюлю с варевом, довольный завершением дел Медведь направляется домой. Как только он входит, кастрюля взрывается. В конце концов Маша оттирает всю мебель, просит еды и в очередной раз получает свою же кашу, разочарованно протянув: "Ох и заварила я кашу".
Видео набрало довольно много "дизлайков" - 1,9 миллиона против 3,4 миллиона "лайков". У нас единственное этому объяснение: видимо, некоторые зрители так выразили недовольство Машиным поведением.
Среди комментаторов серии нашлись носители английского, шведского, греческого, немецкого, итальянского, испанского, арабского, китайского и пушту (официальный язык Афганистана).
"Я всегда подозревал, что русские живут вместе с медведями".
"Вот почему я не доверяю девушкам".
"Лучше, чем Despacito" (клип на эту песню поставил рекорд YouTube с 5 миллиардами просмотров).
Я не понимаю языка, но... МНЕ ТАК НРАВИТСЯ! Она похожа на мою маленькую сестренку. Кто-нибудь, переведите, пожалуйста, видео полностью.
Также в комментариях множество восхищенных или удивленных реплик по поводу числа просмотров (начиная со скромного теперь уже миллиарда двухлетней давности).
"2,9 миллиарда просмотров. Как? Мне кажется, что его смотрели все дети мира".
"Лешке тоже понравилось! 36-й годик".
Мультсериал "Маша и Медведь" выпустила студия "Анимаккорд" в 2009 году. Кроме России, его показывают на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, Латинской Америки и Среднего Востока. В 2015 году интерактивный полнометражный фильм с теми же героями вышел в кинотеатрах России, Франции, Италии, Швеции, Румынии и Турции, где установил рекорд по просмотрам.
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