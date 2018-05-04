15 ужасных снимков, демострирующих, что человек — омерзительное существо - ФОТО
Совершенно очевидно, что человечество обладает какой-то странной патологической тягой к саморазрушению. То, что мы сделали с планетой за относительно короткий срок, ужасает. Мы загрязняем воздух, воду, землю - всё, до чего только можем дотянуться.
Экологи уже давно предрекают человечеству различного рода катастрофы, если ничего не изменится в ближайшее время. Речь идет о глобальном потеплении, разрушении озонового слоя, перенаселении и ограниченности земных ресурсов. Что-то кажется мифом, во что-то веришь, но достаточно лишь оглянуться, чтобы задуматься: а что же мы оставим потомкам?
Погибшие от разлива нефти птицы в Новой Зеландии
Рио-де-Жанейро, фото сделано во время подготовки к Олимпиаде
Дельфин погибает в куче мусора в канале Гованус, Нью-Йорк
Ребенок в отстойнике золотой шахты, Перу
Эколог работает на месте катастрофы нефтяной платформы "Глубоководный горизонт", Мексиканский залив
Ручей в провинции Юньнань
Залив Гуанабара, Рио-де-Жанейро
Плотина из мусора, Гренландия
Южнокорейские солдаты очищают пляж от нефти после крушения танкера
Нищие обыскивают свалку, известную как "Шахта", Гватемала
Берег Буриганги на окраине Дакки, Бангладеш
В Мумбаи нет очистки сточных вод, так что мусор направляется прямиком в реку
Ухан, Китай
Венгерскую деревушку Колонтар затопило ядовитой грязью
Женщины ждут чистую воду во время наводнения в Дакке
Здесь, как никогда, верна фраза, что в первую очередь нужно начать с себя, ведь если каждый будет чуточку бережнее относиться к окружающей среде, эту проблему удастся решить. А пока мы видим неравнодушных людей, которым не всё равно, что происходит вокруг, но их, к сожалению, слишком мало.
Поделись с друзьями этими снимками, пора бы уже задуматься!
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