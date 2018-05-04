15 ужасных снимков, демострирующих, что человек — омерзительное существо - ФОТО

Совершенно очевидно, что человечество обладает какой-то странной патологической тягой к саморазрушению. То, что мы сделали с планетой за относительно короткий срок, ужасает. Мы загрязняем воздух, воду, землю - всё, до чего только можем дотянуться.

Экологи уже давно предрекают человечеству различного рода катастрофы, если ничего не изменится в ближайшее время. Речь идет о глобальном потеплении, разрушении озонового слоя, перенаселении и ограниченности земных ресурсов. Что-то кажется мифом, во что-то веришь, но достаточно лишь оглянуться, чтобы задуматься: а что же мы оставим потомкам?

Погибшие от разлива нефти птицы в Новой Зеландии

Рио-де-Жанейро, фото сделано во время подготовки к Олимпиаде

Дельфин погибает в куче мусора в канале Гованус, Нью-Йорк

Ребенок в отстойнике золотой шахты, Перу

Эколог работает на месте катастрофы нефтяной платформы "Глубоководный горизонт", Мексиканский залив

Ручей в провинции Юньнань

Залив Гуанабара, Рио-де-Жанейро

Плотина из мусора, Гренландия

Южнокорейские солдаты очищают пляж от нефти после крушения танкера

Нищие обыскивают свалку, известную как "Шахта", Гватемала

Берег Буриганги на окраине Дакки, Бангладеш

В Мумбаи нет очистки сточных вод, так что мусор направляется прямиком в реку

Ухан, Китай

Венгерскую деревушку Колонтар затопило ядовитой грязью

Женщины ждут чистую воду во время наводнения в Дакке

Здесь, как никогда, верна фраза, что в первую очередь нужно начать с себя, ведь если каждый будет чуточку бережнее относиться к окружающей среде, эту проблему удастся решить. А пока мы видим неравнодушных людей, которым не всё равно, что происходит вокруг, но их, к сожалению, слишком мало.

Поделись с друзьями этими снимками, пора бы уже задуматься!

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день