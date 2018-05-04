Много денег и долгожданная любовь. Каким знакам зодиака повезет в мае - ФОТО

У тех людей, которые не особо верят в различные гороскопы, просто нормального астролога не было, как говорят мои друзья. Полагаться на предсказания или нет - дело каждого. Главное - не забывать, что каждое наше действие может поменять судьбу.

Сегодня мы предлагаем тебе узнать нестандартный гороскоп на май. Астрологи разработали специальные подсказки для каждого знака зодиака, чтобы этот месяц все прожили на ура. Следуй советам звезд и зову сердца - и пусть всё у тебя получится!

Овен

В этом месяце Овнам придется принять важное решение. У представителей этого знака много запасных вариантов, но пришло время отказаться от них в пользу самого важного. Предупреждаем: никто не говорит, что этот выбор дастся легко, однако судьба пока на стороне Овнов.

Телец

Тельцы в мае должны прислушаться к себе, сейчас у них как никогда развита интуиция. Если тебя до сих пор мучит какой-то вопрос, самое время получить на него ответ. Представителям этого знака придется позврослеть и отнестись к своим словам серьезно.

Близнецы

Еще недавно Близнецам казалось, что у них земля уходит из-под ног, но теперь всё начинает налаживаться. Представителям этого знака необходимо хорошенько отдохнуть в мае и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Предупреждаем: тебя ждут перемены.

Рак

Ракам кажется, что их настолько затянула рутина, что они уже потеряли смысл жизни. А искать его вовсе не обязательно. Отправляйся с друзьями на природу или бери горящую путевку - после этого твои дела пойдут в гору.

Лев

Трудягам-Львам придется поумерить пыл. В жизни столько всего интересного, кроме работы! Львы прекрасно понимают, что пора что-то менять, но это никак не касается карьеры. Семья, отношения, отдых, в конце концов, - и они сразу почувствуют прилив энергии.

Дева

Хватит беспокоиться по мелочам! Пора быть честным с самим собой. Ты достаточно силен, чтобы справиться со всеми жизненными неурядицами, так что не стоит тратить бесценные нервные клетки на них.

Весы

Проявите инициативу - и успех не заставит себя долго ждать. Встречи со старыми друзьями могут принести долгожданное знакомство, которое выльется в серьезные отношения.

Скорпион

Скорпионы - те еще непоседы. Они постоянно стремятся к каким-то изменениям. Но в мае им придется успокоится и даже плыть по течению. Благодаря этому Скорпионы не понесут никаких потерь и уже в июне вернутся к прежнему ритму жизни.

Стрелец

Большинство представителей этого знака за последнее время очень изменились, и они это отлично чувствуют. Стрельцы на правильном пути. Главное - не дразнить судьбу, для которой они стали любимчиками в последнее время.

Козерог

Хватит ругать себя по любому поводу, Козероги - молодцы. Важно не бросать начатые дела, тогда их обязательно ждет успех во всех сферах жизни. В мае Козерогам особенно повезет в работе.

Водолей

В дверь Водолеев давно стучится удача, а они всё никак ее не впустят. Пора избавиться от однообразия и скуки, расцвети свою жизнь новыми красками!

Рыбы

Рыбы очень боятся перемен, поэтому стараются не шевелиться лишний раз. Совет: хватит быть трусишкой. В мае Рыб ждет много радостных событий, поэтому не воспринимай все неожиданные ситуации сразу в штыки.

Кому-то звезды сулят повышение на работе, а кого-то ждет большая любовь. Двигайся смело навстречу приключениям!

Не забудь поделиться правдивым гороскопом со своими друзьями. Надеемся, всё хорошее действительно сбудется!

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