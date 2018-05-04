6 жен знаменитостей, которые выглядят не как жены знаменитостей - ФОТО

Вокруг богатых и знаменитых мужчин вьются первостатейные красотки, это обычное дело. Необычно видеть их в сопровождении женщин, скажем так, приземленной внешности.

Понятно, что у каждого свои представления о красоте и вообще это не самое главное - ну так мы никого не осуждаем. Давайте, чтобы не было лишних споров, обозначим эту подборку как собрание неформатных жен знаменитостей. Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Самый молодой миллиардер планеты женат на своей однокурснице, с которой познакомился в 2004 году. Говорят, она была одной из немногих, кто поддерживал Марка, когда он только начинал работать над созданием Facebook. До регистрации брака они пробыли вместе около девяти лет.

По словам Марка, Присцилла привлекла его прежде всего своей простотой и открытостью. Как и юный владелец баснословного состояния, девушка совершенно равнодушна к дорогим вещам и обрушившейся на нее популярности.

Хью Лори и Джо Грин

Хью, признанный самым сексуальным доктором за всю историю кино, счастлив в браке с театральным администратором Джо. Встретились они в середине 80-х. "Мы были друзьями несколько лет, а потом неожиданно обнаружили, что встречаемся, - рассказывает актер. - Чем она мне приглянулась? Мне нравятся женщины с хорошим логическим мышлением".

Свадьбу сыграли летом 1989 года. С тех пор супруги обзавелись тремя детьми. "С годами наш брак становится все крепче, - уверяет 57-летний Хью. - 27 лет - большой срок, особенно в наше время, когда семьи распадаются через год после свадьбы".

Пирс Броснан и Кили Шей Смит

Агент 007 ирландского происхождения в свое время встречался с Холли Берри и Дэниз Ричардс, но к алтарю повел непримечательную журналистку. До свадьбы, состоявшейся в 2001 году, они встречались более семи лет. К тому моменту у пары уже родился сын, а вскоре появился и второй.

Сейчас супруги наслаждаются друг другом в шикарном доме на берегу Тихого океана и не обращают внимания на язвительные комментарии относительно фигуры Кили. "Она - одна из миллиона, - уверен Пирс. - Я рад, что нашел ее".

Сергей Брин и Анна Войжитски

Совладелец компании Google, занимающий 16-е место в списке богатейших людей планеты, подружился со своей будущей женой в студенчестве. Сергей (он родом из Москвы) учился в Стэнфорде, Анна - в Йеле, где изучала биологию. Расписались они на Багамах в 2007 году в обстановке строжайшей секретности.

Анна слывет очень перспективным молодым ученым, занимается исследованиями в сфере генетики и помогает людям заранее узнать о предрасположенности к некоторым заболеваниям. Сергей, говорят, принимает активное участие в продвижении проектов супруги, инвестируя крупные суммы в развитие ее бизнеса.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Красавец Хью при желании мог бы, наверное, заполучить любую женщину планеты, но уже более 20 лет его сердце принадлежит Деборре-Ли, которая старше его на 13 лет. В начале 90-х, когда они познакомились, она была довольно востребованной актрисой, а Хью почти никому не был известен.

"Не скрою, разница в возрасте имеет значение. Однако Хью всегда был гораздо более зрелым, чем я, поэтому мы уравновешиваем друг друга. Ну, конечно, у меня больше жизненного опыта. И пусть в нашей жизни существует серьезный изъян - толпы поклонников и папарацци нас преследуют повсюду, - я ни разу не пожалела о том, что вышла замуж за Хью", - говорит Деборра-Ли.

Джош Холлоуэй и Йессика Кумала

Звезда сериала "Остаться в живых" давным-давно, с 2004 года, женат на уроженке Индонезии. Джоша можно с полным правом назвать образцовым семьянином. В Йессике он души не чает и, несмотря на плотный рабочий график, уделяет много времени дочери и маленькому сынишке.

"Да, я нравлюсь женщинам, и мне они нравятся, было бы глупо это не признать, - откровенничает актер. - Но моя жена верит мне и знает, что я никогда не позволю себе ничего больше, чем легкий флирт и обычное дурачество".

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