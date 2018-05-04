Кончита Вурст решила сменить образ. Вот как она выглядит сейчас! - ФОТО

4 мая 2018 13:57

Музыкант Том Нойвирт, более известный под именем Кончиты Вурст прославился на весь мир после победы в музыкальном конкурсе "Евровидение". Недавно певец признался, что хочет избавится от образа "бородатой девушки".

Она или он?

"С образом женщины я достиг всего. От неё мне больше ничего не нужно. Я думаю над созданием нового образа, поэтому Кончиту я должен убить. Я в поисках того занятия, в котором смогу полностью раскрыть свой потенциал".

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