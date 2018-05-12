10 вопиющих ляпов в исторических фильмах. Вот и верь после этого кино... - ФОТО

Никогда особо не была киноманом, но когда друзья зовут на исторический фильм - соглашаюсь, даже не задумываясь. Есть что-то крутое в этих лентах: когда знаешь, что всё происходящее на экране не чья-то выдумка, а реальные события.

Но, как оказалось, даже создатели таких фильмов иногда сильно грешат, искажая исторические факты. Честно говоря, это очень портит впечатление о фильме.

"Игра в имитацию", 2014 год

Этот фильм об английском математике Алане Тьюринге, который взламывал код Enigma. В ленте ни словом не упомянули Гордона Уэлчмана, чей вклад невозможно переоценить.

"Зеленая миля", 1999 год

События в ленте происходят в Луизиане в 1935 году, а смертные казни совершаются при помощи электрического стула. Да вот незадача - электрический стул там не использовался вплоть до 1941 года.

"Последний самурай", 2003 год

Этот фильм отличился сразу несколькими ляпами. Действие в фильме происходит в 1876 году, а в кадре то и дело мелькает флаг США с 43 звездами. Однако 43 звезды на флаге появились только в 1891 году, когда присоединились штаты Южная и Северная Дакота, Монтана, Вашингтон и Айдахо.

У японских солдатов мы видим мушкеты, которые могут выстрелить лишь раз, после чего их нужно перезарядить. Однако в фильме они стреляют без всякой перезарядки.

"Храброе сердце", 2003 год

Удивительно, но этот фильм имеет слишком мало общего с реальной историей. Во времена Уоллеса в Шотландии не носили килт, и уж точно никто не раскрашивал лицо любой краской.

"Аполлон", 1995 год

Вроде, всё хорошо в этом отличном фильме об американском астронавте Томасе Кеннете Маттингли, вот только в спасательной миссии он на самом деле не участвовал.

"Патриот", 2000 год

Историки заметили, что в ленте генерал Корнуоллис староват, хотя в действительности ему было сорок с хвостиком и он был на шесть лет моложе генерала Вашингтона.

"Александр", 2004 год

В фильме персидскую армию показали как очень неорганизованную, хотя мы прекрасно знаем, что они были сильными и грозными. К тому же, царь Дарий III выглядит довольно молодым, а ведь ему в то время было уже около 50.

"Гладиатор", 2000 год

Император Коммод участвовал в боях гладиаторов только в том случае, если ему ничего не угрожало. А те, кто вступал в бой, знали, что император не погибнет от руки раба на арене.

"Троя", 2004 год

Монеты на глазах трупа, хотя их тогда еще не было, зонтик с металлическими спицами над головами Париса и Елены - в кинофильме полно ляпов. Кроме того, солдаты используют орудия битвы, которые появились позже.

"300 спартанцев", 2006 год

Очень смешны различные рассуждения спартанцев о ценностях свободы, тогда как они сами крайне жестоко обращались со своими рабами, добивая для тренировки стариков и больных.

А уже если немного окунуться в историю и вспомнить, что спартанцев на самом деле было не 300, а намного больше, тогда начинаем понимать, что без этих маленьких деталей картина бы не вышла такой впечатляющей.

На самом деле практически все эти фильмы - художественные, они не претендуют на историческую точность. Понятное дело, что, если фильм основан на реальных событиях, хочется увидеть, как это было на самом деле.

А вот так ошибались костюмеры в наших любимых фильмах. А мы и не заметили сразу!

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