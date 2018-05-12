43-летняя Ева Лонгория закатила роскошную вечеринку перед рождением первенца - ФОТО

Роль соблазнительной Габи в "Отчаянные домохозяйки" сделала американскую актрису Еву Лонгорию знаменитой на весь мир. Ева, как и ее персонаж Габриэль Солис, никогда не страдала от недостатка внимания, более того, она всегда привлекала мужчин помоложе. Тем не менее обрести личное счастье звезде суждено было лишь в 43 года.

В мае 2016 года Лонгория после трех лет совместной жизни узаконила отношения с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.

Со дня на день Ева Лонгория впервые станет мамой .

В честь скорого появления малыша в воскресенье 6 мая Лонгория устроила, как это принято в США, пышную вечеринку baby shower, что дословно переводится как "детский душ".

На самом деле такое название праздник получил от традиции в буквальном смысле "поливать" будущую маму подарками.

На мероприятии были замечены такие знаменитости, как Мелани Гриффит, София Буш, Розалин Санчес, Элизабет Бэнкс.

Ева сделала праздник тематическим, попросив гостей прийти в пижамах, а сама при этом надела шикарное белое платье в пол.

Цветовая гамма вечеринки была желто-белой, поэтому звезда в своем белоснежном платье очень гармонично вписывалась в общую картину праздника.

Весь вечер актриса дарила улыбки и сияла от счастья.

Кстати, Лонгория не стала утаивать пол и имя наследника. Судя по хештегу #BabyBaston и надписям на декорациях, возможно, это будет мальчик, и его назовут Бастон.

Пример Евы Лонгории воодушевляет женщин, мечтающих стать мамами, чей возраст давно перевалил за 30. Оказывается, никогда не поздно воплощать свои мечты в жизнь, ведь готовность стать родителем у каждого наступает по-разному, и очень важно, чтобы это желание было осознанным. А ты что думаешь по этому поводу?

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день