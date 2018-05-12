Добро пожаловать в реальность! Инстаграм-аккаунт раскрывает то, как выглядят звезды без Фотошопа. - ФОТО

Помнишь, когда в сети ВКонтакте все френды были свидетелями твоих эмоциональных всплесков, депрессии и переживаний о неразделенной любви? Написал что-то несуразное, залил размытую фотку, где ты в домашней одежде, прикрепил музычку под настроение - и посыпались лайки. Мало кто знал о том, что у тебя всё хорошо. На своей странице ты пытался максимально соответствовать образу ванильного нытика на подоконнике с сигареткой в руках.

Другая крайность: в Инстаграме все идеальные... Здесь каждая вторая отдыхает на Мальдивах и питается исключительно авокадо и манго. Тут в моде формы Ким Кардашьян, а каждая девушка после работы бежит в спортзал, чтобы сделать там селфи перед зеркалом. С одной стороны, это мотивирует, с другой - ты теряешь ощущение реальности.

Недавно в Инстаграме появился профиль @celebface, где показано истинное лицо звезд. Здесь на большинстве фото изображены лица мировых селебрити крупным планом. Смотришь на эти фотографии и понимаешь: никто не идеален. Добро пожаловать в реальность!

Памела Андерсон

Меланья Трамп

Меган Маркл

Ирина Шейк

Дженнифер Лопес

Лили-Роуз Депп

Гвинет Пэлтроу

Эмилия Кларк

Пенелопа Крус

Марго Робби

Эмма Уотсон

Алексис Бледел

Анджелина Джоли

Лана Дель Рей

Мэрайя Кери

Джиджи Хадид

Рита Ора

Порой, когда просматриваешь профили инстаграм-блогеров, складывается впечатление, что ты ничего не достиг в этой жизни. Только ты не принимаешь во внимание тот факт, что жизнь у всех разная и люди в Инстаграме обычно раскрывают только привлекательную сторону своей личности.

На самом деле у всех бывают взлеты и падения: только успехами мы делимся, а вот фейлами как-то стыдно. Не дай Бог кто-то подумает, что ты обычный человек!

А тебе самому хватило бы смелости поделиться с нами своей неудачной фотографией в комментариях к статье?

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