Жар-птица в Каннах-2018. Айшвария Рай затмила всех на красной дорожке - ФОТО

Ежегодно на Каннском кинофестивале с особым трепетом ждут индийскую красавицу Айшварию Рай. Еще задолго до начала фестиваля все прекрасно знают, чей наряд будет лучшим. Честное слово, Айшварии в этом деле нет равных!

В этом году легендарная актриса прошлась по красной дорожке в платье с длинным шлейфом от филиппинского дизайнера Майкла Синко. Расцветку платья даже сравнили с оперением жар-птицы.

На создание этого сказочного одеяния ушло более 3 000 часов.

Представь себе, всё платье расшито вручную камнями Swarovski!

Визажисты подчеркнули красивые глаза актрисы при помощи синих блесток. Принцесса, что тут еще скажешь!

Поклонники также отметили, что их любимице наконец удалось избавиться от лишнего веса.

Выглядит актриса просто потрясающе!

Надо отметить, что победительница конкурса "Мисс мира" 1994 года не впервые удивляет Канны волшебными нарядами. Мы решили вспомнить лучшие из них.

На Каннском кинофестивале в 2017 году.

Шлейф небесно-голубого платья Michael Cinco Couture тянулся на несколько метров в длину и ширину.

Еще один эффектный наряд в Каннах-2017.

Канны-2016, дамы и господа!

Иногда даже кажется, что журналисты ждут ее новых образов больше, чем самого фестиваля.

Куда там остальным модницам браться...

Еще один чудный образ с Каннского кинофестиваля в 2016 году.

О таких, как Айшвария, говорят, что время над ними не властно.

И мы согласны. Актрисе ведь уже 44 года, на минуточку!

Долгое время индийскую красотку критиковали за то, что она сильно поправилась после родов. Но теперь она заставила всех критиков умолкнуть...

71-е Канны запомнились своими сногсшибательными нарядами, но Айшвария всё равно была лучше всех.

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