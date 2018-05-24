Почему Елизавета II назвала Кейт Миддлтон верной и любимой, а Меган Маркл — нет - ФОТО

Королева Елизавета II, в отличие от своих многочисленных родственников, всегда соблюдает правила британской короны. Известно, что будь ты первым или двадцатым в очереди на престол, перед свадьбой ты всё равно должен получить согласие монархини на брак.

Буквально на днях Букингемский дворец показал официальный документ для Тайного совета Великобритании, который подтверждает, что Ее Величество дала добро своему внуку: "Мои лорды, я объявляю мое согласие на заключение брака между моим дорогим и любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рэйчел Меган Маркл, это согласие я скрепляю большой печатью, и оно войдет в книги Тайного совета".

Журналисты заметили интересное отличие между этим разрешением и аналогичным на брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Тогда королева назвала невесту "наша верная и любимая Кэтрин Элизабет Миддлтон".

А вот упоминая Меган, она обошлась лишь полным именем, без добавления каких-либо комплиментов.

Как оказалось, дело вовсе не в том, что королева плохо относится к жене внука.

Королевский репортер Эмили Нэш объяснила: "Это потому, что такое определение используется только для граждан Соединенного Королевства. Меган еще не гражданка Британии".

Напротив, в одном только разрешении можно найти знаки, которыми королева показывает свою симпатию к Маркл.

С одной стороны документа изображен символ Уэльса - красный дракон с розой, чертополохом и трилистником.

А с другой стороны изображен национальный цветок США - роза, а также символ Калифорнии, штата, в котором родилась Меган, - золотые маки.

Одобрение Ее Величества заметили еще раньше, во время традиционного рождественского обращения королевы.

Мы видим, что вокруг много портретов близких родственников королевы, среди них - фото Гарри и Меган.

Просто удивительно, сколько символизма в каждом действии британской королевской семьи. Можно лишь заметить, что они никогда не делают ничего случайно.

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