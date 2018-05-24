Вместо девушки американец пригласил на свой выпуск маму. Причина обескураживает... - ФОТО

Маленькие дети не могут и часа прожить без родителей: начинают скучать, хныкать, звать любимых папу и маму. Со временем зависимость от родителей исчезает, дети вырастают, начинают чувствовать себя самодостаточными и свободными. Тогда же они начинают забывать, как много родители сделали для них в свое время.

Кажется, это так нормально, когда дети вырастают и начинают заботиться о пожилых родителях. И тем не менее мы по-доброму удивляемся, когда наблюдаем такие случаи в жизни.

Недавно в Сети стала популярной история американца Насира аль Фаруха из Пенсильвании, который на выпускной решил пригласить не девушку, а... свою мать.

Дело в том, что ровно 18 лет назад, когда Фатима, мать нашего героя, выпускалась из школы, она была на шестом месяце беременности, поэтому решила отказаться от посещения собственного выпускного бала.

Фатима признается, что в тот момент она переживала не лучшие времена, ведь денег катастрофически не хватало. Тогда девушка решила сэкономить на торжестве, чтобы отложить деньги на жилье.

"У меня не было выпускного. Не скажу, что завидовала своим сверстницам, но мне было обидно, что я не могу себе позволить праздник. Ведь для каждого подростка это знаковое событие, после которого начинается взрослая жизнь. Моя началась без выпускного", - вспоминает Фатима.

Насир знал эту историю, поэтому, когда перед выпускным встал вопрос о выборе спутницы, парень не сомневался. Он решил, что его выпускной - хорошая возможность, чтобы воплотить в жизнь мамину мечту.

"Когда Насир пригласил меня на выпускной в качестве спутницы, я поняла, что воспитала чудесного мальчика", - отмечает счастливая мать.

Необычная пара на выпускном балу произвела настоящий фурор. Мама и сын появились в сшитых на заказ костюмах, отлично дополняющих друг друга: мама была в платье изумрудного цвета, а сын - в пиджаке с рукавами из той же ткани, что и одежда очаровательной спутницы.

Об этом случае написали местные СМИ. Один из новостных каналов даже пригласил Насира с Фатимой в студию, где они дали небольшое интервью, благодаря чему попали на экраны телевизоров.

История стала популярной в Интернете, и пользователи порадовались за маму и ее благородного сына. Многие искренне признались, что история тронула их до слёз.

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