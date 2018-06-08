Упрямый парень с лишним весом осуществил свою мечту и стал пожарным - ФОТО

Десять лет назад Сэм Руэн стал победителем третьего сезона телешоу "Величайший неудачник", которое идет по австралийскому телевидению, и посвящено людям с очень большим весом. На самом деле название реалити-шоу - это, своего рода, игра слов: "The Biggest Looser" можно воспринимать и как значение "неудачник", и как "сбросивший больше всех". На протяжении всего сезона толстяки должны сбрасывать лишние килограммы, а тому, кто похудеет больше всех, достанется денежное вознаграждение.

19-летнему Сэму тогда удалось достичь сумасшедших результатов: когда он пришел на шоу, его вес достигал больше полутора центнеров, а в финале он весил 71 килограмм!

Сейчас Руэну уже 29 лет, он - пожарный, ведущий ЗОЖ, а недавно он решил опубликовать пост о том, что произошло с ним за это десятилетие.

"У меня не было никакой уверенности, что этот пост когда-то напишется. Десять лет - это не шуточки!

За эти годы было много чего и хорошего, и плохого. В жизни случались прекрасные и ужасные события, но я скажу одно - вокруг меня полно потрясающих людей, которых я хочу поблагодарить за то, что они рядом".

Его вдохновляющую историю можно просмотреть в картинках:

Таким Сэм Руэн был, когда был подростком, и принимал участие в проекте "Величайший неудачник".

Склонность к полноте у Сэма была с самого раннего детства, поэтому он и решил принять участие в шоу.

Десять лет назад он выиграл в третьем сезоне.

Сначала он весил 154 килограмма

За три месяца он сумел похудеть на 71 килограмм!

За прошедшее десятилетие он не изменял здоровому образу жизни.

Теперь он не представляет своей жизни без тренировок, он обожает бегать и качаться вместе со своим братом.

Как и мечтал, Сэм стал пожарным.

Он даже стал моделью для календаря с пожарными.

Он нашел женщину своей мечты и скоро поженится с Даниэллой.

Несмотря на отличную форму, он до сих пор не до конца уверен в себе.

"Я по-прежнему чувствую дискомфорт, раздеваясь на пляже".

Сэм на своем примере наглядно показывает, чего можно достичь благодаря упорному труду и здоровому образу жизни.

"Даже когда все очень плохо, благодаря упорству и трудолюбию можно изменить абсолютно все".

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