12 людей, которые не смирились с облысением - ФОТО

У каждого свои вкусы, но порой предпочтения бывают слишком абсурдны.

К примеру, когда у человека выпадают волосы, такое, в любом случае не вызовет радость. Но все равно, что случилось - то случилось, и даже лысый мужчины иногда выглядят значительно мужественнее. А еще: доказали, что у них высокий уровень тестостерона. Но вероятно, что герои этой подборки даже и не слышали о подобном факте. Лучше уже спокойно смириться с выпадением волос...

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