10 самых безумных и трогательных моментов на чемпионате мира по футболу — 2018 - ФОТО

14 июня в России начался чемпонат мира по футболу. Сильнейшие команды планеты сражаются за звание лучшей. Стране-хозяйке удалось ответственно подойти к организации турнира, и пока никаких серьезных происшествий не было.

Несмотря на то, что пока еще даже не завершился групповой этап, у нас уже есть множество историй, которые запомнятся не меньше, чем будущий финал чемпионата. Этот футбольный турнир и так является одним из самых ярких в истории, а наши 10 историй станут его "голевыми моментами".

Мексиканские фанаты

17 июня в первом туре сборная Мексики сенсационно обыграла действующего чемпиона мира - сборную Германии. На 35-й минуте сумел отличиться юный вундеркинд Ирвинг Лосано. Радость фанатов была столь велика, что даже спровоцировала небольшое землетрясение в Мехико.

"Землетрясение, зафиксированное в Мехико, имело искусственную природу. Возможно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале. Как минимум два датчика в городе отметили его в 11 часов 32 минуты", - говорится в сообщении мексиканских сейсмологов.

Самая красивая болельщица

Наталью Немчинову уже после первых матчей официально признали самой красивой болельщицей. Этого титула она удостаивалась и на Евро-2016, но именно домашний чемпионат принес ей небывалую славу.

К сожалению, сразу же возник скандал. Утверждают, что девушка якобы является актрисой фильмов для взрослых, а потому Первый канал удалил с сайта ее фотографии. Сама же Наталья всё отрицает и сваливает всю вину на своего бывшего парня, который таким образом мстит ей.

Хорваты в яме

Забавный случай произошел в Нижнем Новгороде. Хорватские болельщики, прогуливаясь по городу, обнаружили огромную яму на дороге. Очевидно, это настолько поразило молодых людей, что они незамедлительно в ней сфотографировались. Позднее подобное фото сделали и фанаты сборной Аргентины.

22 июня компания "Теплоэнерго" заявила, что ее сотрудники своевременно отреагировали на проблему и яма уже заасфальтирована. Причины ее появления не называют.

Диего Марадона

26 июня аргентинцы играли важнейший матч против сборной Нигерии, в случае поражения или ничьей команда вылетала из турнира. Поэтому градус эмоций зашкаливал у всех, особенно у легенды мирового футбола Диего Марадоны. Камера постоянно выхватывала моменты с неистовым аргентинцем.

После решающего гола Диего разошелся настолько, что потребовалась медицинская помощь. Сам Марадона позднее рассказал, что ему просто стало плохо и закружилась голова. Так что новости о его немедленной госпитализации оказались фейком.

Уборка мусора

А вот чем шокировали наших людей иностранные фанаты, так это уборкой трибун. После матчей болельщики из Японии и Сенегала убрали мусор после себя, и это после исторических побед их команд над Польшей и Колумбией!

Но дело здесь совсем не в победе над серьезным противником. Фанаты сборной Панамы после сокрушительного поражения от англичан также остались на стадионе и убрали за собой весь мусор.

Смерть комментатора

Первая с 1994 года победа сборной Саудовской Аравии была омрачена внезапной смертью египетского комментатора Абдула Рахима Мохаммеда. На 95-й минуте матча, когда саудиты забили победный гол, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Спустя полчаса он умер от остановки сердца.

Слепой фанат

Интернет взорвал ролик из Бразилии. Двое мужчин объясняют своему глухому и слепому другу происходящее на поле во время матча Бразилия - Коста-Рика. С помощью макета футбольного поля и жестов они сумели объяснить, что Коутиньо наконец-то открыл счет. Это нечто нереальное...

Картонный фанат

Пятеро друзей из Мексики давно планировали поездку на ЧМ-2018, даже купили и переоборудовали старый школьный автобус. Но в последний момент жена Хавьера не отпустила его в Россию. Тогда его друзья взяли картонный макет мужчины в полный рост, а фотографии в ним быстро облетели весь мир.

История стала настолько популярной, что Хавьер всё-таки приехал, жена смилостивилась над ним. Мужчина умудрился сразу же потеряться в Екатеринбурге, но благодаря своей популярности был мгновенно узнан и спасен.

Болельщицы из Ирана

После Иранской революции женщинам в стране запретили посещать спортивные мероприятия, и это продолжалось около 40 лет, вплоть до 20 июня 2018 года. Как на стадион в Казани, где встречались сборные Ирана и Испании, так и на стадион в Тегеране, где этот матч транслировался, пустили женщин.

Наибольший резонанс вызвал снимок иранской девушки в Казани. Пользователи обратили внимание на то, насколько велика разница между ней и ее фото на паспорте болельщика.

Тренировка сборной Англии

На самом деле это была не тренировка. После победы в дебютном матче против Туниса руководство сборной предоставило игрокам выходной, который те с удовольствием провели в бассейне, гоняя на надувных единорогах.

Снимки сего безумства опубликовал у себя в Твиттере полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.

Многие истории мы обошли вниманием просто потому, что рассказать обо всём и сразу очень сложно. А ведь еще даже не середина турнира! Страшно даже представить, что нас ожидает впереди, ведь чем ближе к финалу, тем напряженнее будет становится атмосфера.

Мы ждем этого с нетерпением, а ты?

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