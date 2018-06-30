Как самая известная сцена из «Один дома — 2» предсказала будущую политику Трампа - ФОТО

Недавно вокруг семейства Трамп разразился настоящий скандал. Первопричиной стала информация о том, что на границе США пограничники разделяют семьи нелегальных мигрантов, отправляя детей без родителей в приюты для временного содержания.

Когда в один из таких лагерей решила отправиться первая леди США, она не нашла ничего лучше, как надеть куртку с надписью "Мне реально плевать. А тебе?" перед посадкой в самолет. Американцы расценили этот жест так: Меланье просто наплевать на проблему детей мигрантов.

Несмотря на то что Дональд Трамп объяснил, почему его супруга выбрала именно эту одежду, а ее секретарь призвала прессу не придираться к таким мелочам и не искать во всём тайный смысл, неприятный осадок у американцев всё-таки остался.

Буквально через несколько дней после разгоревшегося скандала президент США подписал указ, согласно которому отныне запрещено разделять семьи мигрантов. В ближайшее время в Америке появятся специальные места для содержания семей мигрантов.

В то же время правозащитники считают, что до окончания строительства этих домов дети вместе с родителями могут просто-напросто попасть в тюрьму. В свете этого пользователь Reddit вспомнил самую известную сцену из фильма "Один дома - 2".

Уже неоднократно все вспоминали эпизодическую роль Дональда Трампа в фильме, когда малыш Кевин спрашивает у персонажа Трампа, как ему пройти в холл нью-йоркского отеля "Плаза". Мужчина подсказывает ему дорогу, не интересуясь, что делает мальчик в таком месте один, без родителей.

Пользователь, который решил напомнить об этой сцене, прокомментировал ее так: "Первый случай, когда Трампу было абсолютно наплевать на детей, разлученных с семьями". Собственно из-за этого сценку прозвали вещей.

Честно говоря, нам кажется, что такое определение просто притянуто за уши. Несмотря на то, что президент США известен своими скандальными высказываниями о мигрантах, он всё-таки пошел на некоторые уступки.