Почему все женщины монаршей семьи надели брошь на столетие Королевских ВВС, а Меган - нет - ФОТО - ВИДЕО

До объявления о помолвке принца Гарри и Меган Маркл на официальных мероприятиях герцог Кембриджский появлялся в компании жены и младшего брата, из-за чего их частенько называли королевской троицей.

Теперь же два сына принцессы Дианы выходят в свет в компании своих очаровательных женушек, а поклонники монаршей семьи не могут налюбоваться этими красивыми парами. Вместе они появились и на праздновании столетия Королевских ВВС.

Сначала королева, принц Уэльский с женой Камиллой, герцоги Кембридсжкие и Сассекские посетили праздничную службу в Вестминстерском аббатстве. О важности мероприятия можно судить хотя бы по тому, что Кейт Миддлтон, которая сейчас находится в декретном отпуске, тоже прибыла туда.

После королевская семья отправилась в Букингемский дворец, чтобы с балкона лицезреть воздушный парад Королевских ВВС. Уже традиционно внимание прессы было приковано к тому, что надели и как вели себя герцогини.

Кейт Миддлтон сделала ставку на голубое платье своего любимого модного дома Alexander McQueen. Стоит отметить, что она частенько выбирает такой фасон, так как он выгодно подчеркивает ее хрупкую фигуру. Образ она дополнила шляпкой от Sean Barrett и клатчем Dior.

Меган Маркл выбрала темно-синее платье от Dior с полюбившимся ей вырезом-лодочкой, за который ее часто критикуют, ведь он приоткрывает плечи, а их демонстрация запрещена королевским протоколом. Эффектный лук она дополнила шляпкой от Stephen Jones.

Все женщины монаршей семьи, кроме Меган, надели броши, символизирующие принадлежность к Военно-воздушным силам Британии. К примеру, герцогиня Кембриджская получила свою, когда начала курировать организацию RAF Air Cadets. У герцогини Сассекской такой награды пока нет, но, думаем, она ее тоже заслужит.

Ранее эксперты говорили, что монархию нужно освежить, тогда она по-прежнему будет популярна среди британцев. И они не прогадали: появление в королевской семье Кейт, а потом и Меган значительно подняло рейтинг королевского двора.

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