11 девушек-пилотов, которые покорили своей красотой Inatgram - ФОТО

В некоторых странах до сих пор существует стереотипное мнение о том, что место женщины на кухне и справиться с более важными делами ей не по силу. Но эти 11 девушек доказывают, что для выполнения важного задания необязательно быть мужчиной!

Представляем вам 11 прекрасных девушек-пилотов, которые покорили всю сеть своей красотой и харизмой. Эти девушки разбивают все стереотипы! Луана Торрес из Бразилии, 90 тыс. подписчиков

Мишель Гурис из Нидерландов, 110 тыс. подписчиков

Эва Клэр из Нидерландов, 115 тыс. подписчиков

Линди Катс из Нидерландов, 127 тыс. подписчиков

Эсер Аксан Эрдоган из Турции, 128 тыс. подписчиков

Кимберли из Бельгии, 132 тыс. подписчиков

Хелен ван Дам из Нидерландов, 135 тыс. подписчиков

Малин Рюдквист из Швеции, 216 тыс. подписчиков

Мария Фагерстрем из Швеции, 403 тыс. подписчиков

Мария Петтерссон из Швеции, 478 тыс.подписчиков

Мадлен Шнайдер-Вайфенбах из Германии, 1 млн подписчиков

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