11 девушек-пилотов, которые покорили своей красотой Inatgram - ФОТО

12 июля 2018 20:58

В некоторых странах до сих пор существует стереотипное мнение о том, что место женщины на кухне и справиться с более важными делами ей не по силу. Но эти 11 девушек доказывают, что для выполнения важного задания необязательно быть мужчиной!

Представляем вам 11 прекрасных девушек-пилотов, которые покорили всю сеть своей красотой и харизмой. Эти девушки разбивают все стереотипы!

Луана Торрес из Бразилии, 90 тыс. подписчиков

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

Мишель Гурис из Нидерландов, 110 тыс. подписчиков

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

Эва Клэр из Нидерландов, 115 тыс. подписчиков

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

Линди Катс из Нидерландов, 127 тыс. подписчиков

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

Эсер Аксан Эрдоган из Турции, 128 тыс. подписчиков

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

Кимберли из Бельгии, 132 тыс. подписчиков

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

Хелен ван Дам из Нидерландов, 135 тыс. подписчиков

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

Малин Рюдквист из Швеции, 216 тыс. подписчиков

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

Мария Фагерстрем из Швеции, 403 тыс. подписчиков

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

Мария Петтерссон из Швеции, 478 тыс.подписчиков

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

Мадлен Шнайдер-Вайфенбах из Германии, 1 млн подписчиков

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

 

S11 девушекпилотов которые покорили своей красотой Inatgram

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