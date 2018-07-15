Камера! Мотор! Снято! 11 фото о том, как Энистон, Джоли и другие актеры веселятся на съемках

Когда мы смотрим со стороны на жизнь голливудских актеров, нам кажется, что она похожа на сказку, ведь звезды только и делают, что щеголяют в дизайнерских нарядах по красной дорожке и буквально даром получают огромные деньги.

Но если вникнуть в специфику профессии киноактера, узнаешь, что подготовка к роли, зазубривание километровых текстов и многочасовые съемки - весьма изнурительное дело. Приходится черпать энергию и вдохновение в простых и приятных вещах. От выгорания и переутомления этих людей часто спасают дружеские отношения между членами команды и наличие хорошего чувства юмора.

Редакция "ОФИГЕННО" собрала самые забавные кадры со съемочных площадок знаменитых фильмов. На снимках, сделанных после того, как камера выключилась, Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон и другие звезды обнажают перед зрителями всю душу.

Эмилия Кларк негодует, ведь для нее съемки в телесериале "Игра престолов" завершились.

Анджелина Джоли и Эль Фаннинг снова встретились во второй части "Малефисенты" и весьма рады этому!

Энистон и Хадсон во время съемок "Несносные леди" в 2015 году. "Кто эта обворожительная леди, которая выглядывает из-за моего плеча?", - подписала кадр Хадсон в Инстаграм.

Легким движением руки Хью Джекман превращается в Питера Пэна...

Крис Хемсворт со своим дублером поедают сэндвичи.

София Вергара и Риз Уизерспун впопыхах сделали фото между съемками "Красотки в бегах".

Ченнинг Татум показывает на рельеф Майкла Стрейхэна.

За кулисами "Чем дальше в лес": Золушка в исполнении Анны Кендрик с мечом в руках.

Блейк Лайвли во время съемок "Век Адалин" сама на себя не похожа.

Идеальные съемки! Майлз Теллер, Зак Эфрон и Майкл Б. Джордан играют на приставке и пьют пиво во время перерыва.

Майк Карпентер и Джаред Падалеки... Общее дело сближает людей!

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день