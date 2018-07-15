27 раритетных фото американских супермаркетов, которые расскажут многое о СССР

Для стран постсоветского пространства супермаркеты - явление довольно молодое. У нас были гастрономы, военторги, универсамы, универмаги, в деревнях открывались так называемые сельпо, но первый супермаркет в России появился лишь в 90-х годах после распада СССР.

Считается, что такое понятие, как супермаркет, изобрели американцы. В 1930 году администратор бакалейного магазина в городе Геррин, штат Иллинойс, открыл открыл магазин такого типа в помещении гаража. Возле этого супермаркета даже была бесплатная стоянка. Через 2 года Каллен открыл еще 8 подобных магазинов.

Редакция "ОФИГЕННО" собрала 27 винтажных фото американских супермаркетов. Эти снимки блестяще передают дух былой эпохи! Они рассказывают, как культура "супербазаров" шаг за шагом зарождалась во всём мире. Бонус: в конце тебя ждет фото продуктового магазина XIX века.

Супермаркет в Мичигане. 1979 год

Фото: Flickr

Сельский магазин у дороги. Гордонтон, Северная Каролина, 1939 год

Фото: Dorothea Lange

1980-е... Тогда еще газировка продавалась в стеклянных бутылках

Фото: Dave Aldrich

Кассиры в The Piggly Wiggly Continental. Энсино, Калифорния, 1962 год

Фото: Reddit

Домохозяйки вышли на шопинг. 1960-е.

Фото: Reddit

Супермаркеты Publix привлекали клиентов просторными рядами, по которым мог проехать даже небольшой автомобиль. 1957 год

Фото: Publix Supermarkets

Две дамочки при полном параде делают покупки в американском супермаркете. 1970-е

Фото: Getty Images

Шопинг в Coop Store. Гринбелт, Мэриленд, 1938 год

Фото: Marion Post Wolcott

Джеймс Дин в магазине. Техас, 1955 год

Фото: Richard C. Miller

Голливудская звезда Джейн Мэнсфилд в одном из супермаркетов Лас-Вегаса. 1959 год

Супермаркет. 1960-е

Фото: Tumblr

Магазин в жилом доме. Омаха, Небраска, 1938 год

Фото: John Vachon

Гигантский (по тогдашним меркам) супермаркет в Роквилле. Мэриленд, 1964 год

Фото: Getty Images

Крошка в магазине. Гринбелт, Мэриленд, 1938 год

Фото: Marion Post Wolcott

Работа в универсаме. 1973 год

Фото: Meunderwears

Покупки в мини-юбке. 1970 год

Фото: Flickr

Три женщины в отделе замороженных продуктов. 1950-е годы

Фото: Getty Images

Покупки в продовольственном магазине. Гринбелт, Мэриленд, 1942 год

Фото: Shorpy

Жена вице-президента с дочерьми Джулией и Трис. 1958 год

Фото: Getty Images

Кооперативный магазин в Гринбелте. Мэриленд, 1938 год

Фото: Marion Post Wolcott

Нью-Йорк. 1962-1963 годы

Фото: Flickr

Продуктовый магазин Kroger. Кентукки, 1947 год

Фото: Reddit

У кассы

Фото: Flickr

Кассир. Таллахасси, 1962 год

Фото: Tallahassee Democrat collection

Первый продуктовый магазин с самообслуживанием Piggly Wiggly, открывшийся в 1916 году. Мемфис, штат Теннесси

Фото: Clarence H. Saunders

Малыши перед продуктовым магазином. Чикаго, Иллинойс, 1941 год

Фото: Russell Lee

Продуктовый магазин конца ХIX века, США

Фото: Reddit

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