27 раритетных фото американских супермаркетов, которые расскажут многое о СССР
Для стран постсоветского пространства супермаркеты - явление довольно молодое. У нас были гастрономы, военторги, универсамы, универмаги, в деревнях открывались так называемые сельпо, но первый супермаркет в России появился лишь в 90-х годах после распада СССР.
Считается, что такое понятие, как супермаркет, изобрели американцы. В 1930 году администратор бакалейного магазина в городе Геррин, штат Иллинойс, открыл открыл магазин такого типа в помещении гаража. Возле этого супермаркета даже была бесплатная стоянка. Через 2 года Каллен открыл еще 8 подобных магазинов.
Редакция "ОФИГЕННО" собрала 27 винтажных фото американских супермаркетов. Эти снимки блестяще передают дух былой эпохи! Они рассказывают, как культура "супербазаров" шаг за шагом зарождалась во всём мире. Бонус: в конце тебя ждет фото продуктового магазина XIX века.
Супермаркет в Мичигане. 1979 год
Фото: Flickr
Сельский магазин у дороги. Гордонтон, Северная Каролина, 1939 год
Фото: Dorothea Lange
1980-е... Тогда еще газировка продавалась в стеклянных бутылках
Фото: Dave Aldrich
Кассиры в The Piggly Wiggly Continental. Энсино, Калифорния, 1962 год
Фото: Reddit
Домохозяйки вышли на шопинг. 1960-е.
Фото: Reddit
Супермаркеты Publix привлекали клиентов просторными рядами, по которым мог проехать даже небольшой автомобиль. 1957 год
Фото: Publix Supermarkets
Две дамочки при полном параде делают покупки в американском супермаркете. 1970-е
Фото: Getty Images
Шопинг в Coop Store. Гринбелт, Мэриленд, 1938 год
Фото: Marion Post Wolcott
Джеймс Дин в магазине. Техас, 1955 год
Фото: Richard C. Miller
Голливудская звезда Джейн Мэнсфилд в одном из супермаркетов Лас-Вегаса. 1959 год
Супермаркет. 1960-е
Фото: Tumblr
Магазин в жилом доме. Омаха, Небраска, 1938 год
Фото: John Vachon
Гигантский (по тогдашним меркам) супермаркет в Роквилле. Мэриленд, 1964 год
Фото: Getty Images
Крошка в магазине. Гринбелт, Мэриленд, 1938 год
Фото: Marion Post Wolcott
Работа в универсаме. 1973 год
Фото: Meunderwears
Покупки в мини-юбке. 1970 год
Фото: Flickr
Три женщины в отделе замороженных продуктов. 1950-е годы
Фото: Getty Images
Покупки в продовольственном магазине. Гринбелт, Мэриленд, 1942 год
Фото: Shorpy
Жена вице-президента с дочерьми Джулией и Трис. 1958 год
Фото: Getty Images
Кооперативный магазин в Гринбелте. Мэриленд, 1938 год
Фото: Marion Post Wolcott
Нью-Йорк. 1962-1963 годы
Фото: Flickr
Продуктовый магазин Kroger. Кентукки, 1947 год
Фото: Reddit
У кассы
Фото: Flickr
Кассир. Таллахасси, 1962 год
Фото: Tallahassee Democrat collection
Первый продуктовый магазин с самообслуживанием Piggly Wiggly, открывшийся в 1916 году. Мемфис, штат Теннесси
Фото: Clarence H. Saunders
Малыши перед продуктовым магазином. Чикаго, Иллинойс, 1941 год
Фото: Russell Lee
Продуктовый магазин конца ХIX века, США
Фото: Reddit
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