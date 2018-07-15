Обманули время: 10 известных красавцев-актеров, которые вообще не стареют

Их звёздные лица знают все. Их главная задача - влюблять в себя и приковывать зрителя к экрану, что красавцам из этого списка удаётся на славу. Но глядя на их фото закрадывается мысль, что тут не обошлось без колдовства или хорошего пластического хирурга. Ведь проходят годы, а эти 10 знаменитых актеров и не думают стареть.

1. Джозеф Гордон-Левит: 37 лет

В 2007...

В 2007...

...и в 2017

...и в 2017

Только костюмы стали дороже, а роли - серьёзнее.

2. Ченнинг Татум: 37 лет

В 2007...

В 2007...

...и в 2017

...и в 2017

Не зря они с Гордоном-Левитом старые друзья. Видимо, делят общий секрет.

3. Уилл Смит: 49 лет

Кадр из фильма "Люди в чёрном", 1997 год

Кадр из фильма "Люди в чёрном", 1997 год

В 2017

В 2017

Хотите почувствовать себя старым? Тогда вот вам печальный факт: первая часть "Людей в чёрном" вышла 20 лет назад, в 1997-ом году. Но вот на внешности мистера Смита это никак не отразилось. Инопланетный заговор на лицо.

4. Тоби Магуайр: 42 года

"Человек-Паук", 2002

В 2002...

...в 2017

...в 2017

Вот он, истинный Человек-Паук! А не эти новички из римейков.

5. Николас Кейдж: 54 года

В молодости

В молодости

Сейчас

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Сейчас

Ладно. Может, и поменялся, но только в лучшую сторону!

6. Орландо Блум: 41 год

На церемонии вручения премии "Выбор подростков"-2007

На церемонии вручения премии "Выбор подростков"-2007

В 2017

В 2017

Кто бы мог подумать, что голубоглазому блондину Леголасу в этом году стукнуло 40. Но ведь эльфы не стареют, правда? Пираты, кстати, тоже.

7. Джейсон Стэйтем: 50 лет

В 2007...

В 2007...

...в 2017

...в 2017

10 лет и никаких изменений! Как такое возможно?

8. Том Круз: 55 лет

"Джерри Магуайер", 1996 год

"Интервью с вампиром", 1994 год

В 2017

В 2017

9. Элайджа Вуд: 37 лет

2001, на премьере "Властелин Колец: Братство Кольца"

В 2001, на премьере "Властелин Колец: Братство Кольца"

В 2017-ом

В 2017-ом

Вот, как можно выглядеть в 36!

10. Джаред Лето: 46 лет

Лето 2002-го года

Лето сурового 2007-го

Лето образца 2017

Лето образца 2017

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