Моника Беллуччи всегда была мечтой для многих мужчин. Ее любили, ею восхищались, о ней грезили, на нее не могли насмотреться. На фотографии Моники можно смотреть бесконечно. Карьера актрисы началась очень рано, ведь ей не было даже 18 лет. Мы предлагаем Вам посмотреть уникальные фотографии, на которых изображена Моника Беллуччи в молодости и сейчас. Она необычайно восхитительна в свои почти 18 лет, а в 35 стала еще красивее.

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