33 фотографии, которые доказывают, что японцы живут на другой планете

Японцы многое делают не так, как жители других стран, но... может быть, именно они это делают правильно.

1. Водители автобусов в Японии объявили забастовку. Они продолжали водить автобусы по своим маршрутам, но отказывались брать с пассажиров плату за проезд

2. Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля

3. Японские болельщики остались после матча чемпионата мира по футболу 2014 года, чтобы помочь убрать стадион. И после матчей чемпионата 2018 года тоже :)

4. Во многих общественных туалетах к стене прикреплены вот такие детские сиденья

5. Так кормят рожениц в местных роддомах

6. В Японии часто встречаются такие туалеты. После мытья рук воду можно использовать для смыва

7. Японские крышки канализационных люков прекрасны

8. В большинстве японских школ нет уборщиц. Ученики убирают сами в знак благодарности школе за обучение

9. На бумажке написано: "Я случайно уронил ваш велосипед и сломал звонок. Простите, пожалуйста"

10. Скоростные поезда в Японии ездят исключительно мягко

11. "Я потерял свой пакет на улицах Осаки, а когда позже вернулся, то нашел его рядом с деревом в полной сохранности"

12. Пассажиры в Токио оттолкнули вагон поезда, чтобы спасти женщину, зажатую между платформой и вагоном

13. Карпы кои живут даже в сточных канавах

14. В японских туалетах часто есть кнопка, которая воспроизводит шум воды. Никто не услышит, что вы там делаете!

15. Еще одна причина, по которой я люблю Японию

16. В поездах сидения вращаются в любом направлении

17. Еще одно замечательное японское изобретение - стойка для хранения зонтиков. Так что вам не придется заносить мокрый зонт в помещение и никто не прихватит ваш "по ошибке"

18. В этом туалете можно увидеть, какие кабинки свободны, а какие - заняты

19. Пассажиры в Токио ждут свой поезд

20. Японцы такие японцы

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21. Персонал аэропорта машет рукой отлетающему самолету

22. В торговом центре есть камеры хранения с охлаждением. Вы можете положить туда продукты, которые нужно хранить в холодильнике, и продолжать делать покупки

23. Детское место в одном из поездов

24. Это сиденье в лифте можно использовать как туалет в случае необходимости

25. В Японии есть более 300 перекрестков, которые можно пересечь по диагонали

26. Японский отель извиняется за минутное отсутствие интернета в 4 часа ночи

27. Торговый автомат по продаже свежих фермерских яиц

28. В Японии продают квадратные арбузы, чтобы они лучше помещались в холодильник

29. Только в Японии можно оставить так кошелек и заснуть прямо в поезде!

30. Эту лампу в отеле можно выключить с одной стороны и оставить включенной с другой

31. Такие инструкции висят в примерочных магазинов одежды. Используйте специальный мешок, чтобы не испачкать одежду макияжем во время примерки

32. Железнодорожная компания Tsukuba Express извинилась за то, что поезд отправился на 20 секунд раньше расписания

33. Банкоматы в Японии имеют специальные держатели для трости - для пожилых людей

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