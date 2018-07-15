Неизведанная Европа: топ-9 европейских направлений 2018 года

Объездили всю Европу и уверены, что в этой части света для вас не осталось неизведанных уголков? Составители престижного путеводителя Lonely Planet уверены, что смогут вас переубедить - ознакомьтесь с их свежим списком 9 самых привлекательных и при этом не самых раскрученных европейских направлений на 2018 год. Присмотритесь: возможно, в одном из этих мест вы проведете отпуск своей мечты.

Эмилия-Романья, Италия

Болоньезе, лазанья, прошутто, пармиджано-реджано - если эти названия известнейших гастрономических аттракционов Италии звучат для вас, как и для нас, словно звуки музыки, то добро пожаловать на родину всех этих изысков. Расположенный на севере страны регион Эмилия-Романья привлекает куда меньше туристов, чем Рим, Милан, Венеция, Генуя, Неаполь и озера Комо и Гарда, но тут есть на что посмотреть и что попробовать. А уж тем, кто хочет сбежать от толп и поддаться очарованию сельской жизни в Италии, путешествие в Эмилия-Романью просто необходимо. Тем более, что в расположенный в сердце региона международный аэропорт имени Федерико Феллини (Римини - Сан-Марино) летают многие бюджетные авиакомпании, или лоукостеры.

Кантабрия, Испания

Входящее в пояс "зеленой Испании" автономное сообщество Кантабрия, расположенное на севере страны, - это океанический климат с нежарким летом и теплой зимой, протянувшиеся на километры пустынные песчаные пляжи, подернутые дымкой горы, очаровательные деревушки, такие как Сантильяна-дель-Мар и Комильяс, а также множество доисторических пещер с наскальной живописью, в том числе знаменитая Альтамира. В столице региона, городе Сантандере, обязательно нужно посетить центр современного искусства Ботин (Botín), построенный по проекту бюро основателя стиля хай-тек Ренцо Пиано, и национальный парк Пикос-де-Эуропа (Picos de Europa), который в этом году отмечает столетний юбилей.

Фрисландия, Нидерланды

В то время как большинство туристов в Нидерландах обращают внимание прежде всего на Амстердам, Роттердам, Гаагу, Эйндховен и в целом на центральные и южные области королевства, не менее интересные локации можно найти и на севере страны. Так, главному городу региона Фрисландия Леувардену с населением менее 100 тысяч человек в 2018 году было присвоено звание культурной столицы Европы. В честь этого в продолжение оставшихся месяцев 2018-го тут пройдут всевозможные выставки, фестивали и прочие праздничные мероприятия, в том числе большая выставка работ известного уроженца Леувардена - художника-графика Маурица Корнелиса Эшера.

Прованс, Франция

Когда-то провинция Римской империи с центром в городе Нарбо-Марциус (сейчас Нарбонна), расположенная на территории современных Лангедока и Прованса, называлась Нарбонской Галлией и была одним из первых римских регионов за пределами Апеннинского полуострова. В древнеримской литературе эту часть империи ласково называли "Наша провинция" (лат. Provincia Nostra), а позднее и просто "Провинция" (лат. Provincia). Название закрепилось, и сегодня Прованс радует путешественников невероятной красотой местной природы, великолепной кухней, отменными винами и впечатляющей архитектурой средневековых замков. А еще именно здесь, в городке Л'Иль-сюр-ла-Сорг (L'Isle-sur-la-Sorgue), находится третий по величине после Лондона и Парижа центр торговли антиквариатом.

Данди, Шотландия (Великобритания)

Четвертый по величине город в Шотландии, Данди знаменит своим железнодорожным мостом через Ферт-оф-Тей (эстуарий реки Тей), университетами (Университет Данди и Университет Абертей), филиалом Музея Виктории и Альберта (на фото), а также тем, что именно здесь в 1901 году был построен исследовательский корабль "Дискавери", на котором полярный исследователь Роберт Фолкон Скотт отправился в Антарктику. Сейчас судно стоит на якоре у городского причала и, кстати, тоже превращено в музей.

Малые Киклады, Греция

Затерянная в Эгейском море группа небольших островов, расположенная к югу от острова Наксос, Малые Киклады - это часть архипелага Киклады и настоящий рай на земле. Узкие улочки, уютные таверны, тишина и покой, размеренная южная жизнь - на Киклады стоит приехать не только ради головокружительных видов, но и чтобы передохнуть от безумного ритма жизни в мегаполисе.

Вильнюс, Литва

На первый взгляд столица Литвы не кажется очевидным туристическим направлением. Действительно, вы наверняка исходили местный Старый город вдоль и поперек и все знаете об Ужуписе. Тем не менее Вильнюс - это место, куда хочется возвращаться снова и снова: не такой популярный и куда более доступный по сравнению со скандинавскими столицами город таит в себе много открытий, а сравнительно небольшая территория страны дает возможность взять авто в аренду и поездить по разным уголкам Литвы, используя Вильнюс как плацдарм для путешествий на день или два, скажем, в Каунас или Клайпеду, или даже в столицы и крупные города соседних Латвии, Эстонии, Польши и Белоруссии.

Випава, Словения

Главный центр виноделия в стране, край готических, порой заброшенных церквушек и умопомрачительных видов с окрестных холмов, словенская долина Випава ничем не хуже, а может, даже и интереснее итальянской Тосканы. В конце концов, тут значительно меньше туристов. Так что наслаждаться видами и жизнью вам никто не помешает. По крайней мере, пока - в последнее время местные власти занялись туристическим имиджем Випавы, и уже к концу этого года ожидают приток гостей в регион.

Тирана, Албания

Трудно представить себе более удобный туристический хаб, чем Тирана: столица Албании находится между Адриатическим побережьем и Албанскими Альпами и может стать отличным пунктом для старта или финиша автомобильного путешествия по Балканам. А еще бывший мэр города Эди Рама прекрасно поработал над тем, чтобы превратить серый невзрачный город в место, куда стекаются модники и ценители необычного отдыха со всей Европы. За время его службы (с 2000 по 2011 год) Тирана стала яркой, самобытной столицей с узнаваемым стилем и удобной инфраструктурой. Избиратели оценили старания Рамы по достоинству - с 2013-го он исполняет обязанности премьер-министра Албании.

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