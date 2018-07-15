Анастасия Блинова — выпускница со стальными мышцами, поразившая интернет

Вы могли натыкаться в интернете на фото этой девушки с выпускного, которое привлекло огромное внимание интернета из-за её огромных мышц.

Итак, девушку зовут Анастасия Блинова и такие мышцы у неё не от природы, а из-за тяжёлых тренировок

То самое нашумевшее фото с выпускного

Анастасия занимается тяжёлой атлетикой, плаванием, пауэрлифтингом и бегом

Недавно Анастасия с отличием окончила спортивно-педагогический колледж Москомспорта - теперь она квалифицированный педагог по физкультуре

После того, как её фото с выпускного попало в сеть, в интернете не утихают споры по поводу пропорций тела Анастасии

К счастью, у неё есть чем привлечь к себе внимание помимо мускулатуры

Несмотря на большое количество отрицательных комментариев, многие пользователи находят девушку красивой

Хотя вряд ли кто-нибудь из хейтеров рискнёт сказать что-нибудь плохое ей в лицо

К счастью, несмотря на троллей, девушка добивается поставленных целей

Несмотря на такую яркую личность, на Инстаграм девушки подписано чуть больше 3000 человек

У Анастасии есть любимый человек

Девушка утверждает, что не сидит ни на каких специальных диетах, и у неё в планах не было наращивать мощную мускулатуру

Просто она занимается на силу

В реальной жизни Анастасия обычная хрупкая девушка, а не Терминатор, как вы могли подумать

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