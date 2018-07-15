Анастасия Блинова — выпускница со стальными мышцами, поразившая интернет
Вы могли натыкаться в интернете на фото этой девушки с выпускного, которое привлекло огромное внимание интернета из-за её огромных мышц.
Итак, девушку зовут Анастасия Блинова и такие мышцы у неё не от природы, а из-за тяжёлых тренировок
То самое нашумевшее фото с выпускного
Анастасия занимается тяжёлой атлетикой, плаванием, пауэрлифтингом и бегом
Недавно Анастасия с отличием окончила спортивно-педагогический колледж Москомспорта - теперь она квалифицированный педагог по физкультуре
После того, как её фото с выпускного попало в сеть, в интернете не утихают споры по поводу пропорций тела Анастасии
К счастью, у неё есть чем привлечь к себе внимание помимо мускулатуры
Несмотря на большое количество отрицательных комментариев, многие пользователи находят девушку красивой
Хотя вряд ли кто-нибудь из хейтеров рискнёт сказать что-нибудь плохое ей в лицо
К счастью, несмотря на троллей, девушка добивается поставленных целей
Несмотря на такую яркую личность, на Инстаграм девушки подписано чуть больше 3000 человек
У Анастасии есть любимый человек
Девушка утверждает, что не сидит ни на каких специальных диетах, и у неё в планах не было наращивать мощную мускулатуру
Просто она занимается на силу
В реальной жизни Анастасия обычная хрупкая девушка, а не Терминатор, как вы могли подумать
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