Анастасия Блинова — выпускница со стальными мышцами, поразившая интернет

15 июля 2018 15:32

Вы могли натыкаться в интернете на фото этой девушки с выпускного, которое привлекло огромное внимание интернета из-за её огромных мышц.

Итак, девушку зовут Анастасия Блинова и такие мышцы у неё не от природы, а из-за тяжёлых тренировок

 

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То самое нашумевшее фото с выпускного

 

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Анастасия занимается тяжёлой атлетикой, плаванием, пауэрлифтингом и бегом

 

Анастасия Блинова накаченная выпускница выпускница качок Анастасия Блинова инстаграмАнастасия Блинова спортсменка

Недавно Анастасия с отличием окончила спортивно-педагогический колледж Москомспорта - теперь она квалифицированный педагог по физкультуре

 

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После того, как её фото с выпускного попало в сеть, в интернете не утихают споры по поводу пропорций тела Анастасии

 

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К счастью, у неё есть чем привлечь к себе внимание помимо мускулатуры

 

Анастасия Блинова накаченная выпускница выпускница качок Анастасия Блинова инстаграмАнастасия Блинова спортсменка

Несмотря на большое количество отрицательных комментариев, многие пользователи находят девушку красивой

 
 

Анастасия Блинова накаченная выпускница выпускница качок Анастасия Блинова инстаграмАнастасия Блинова спортсменка

Хотя вряд ли кто-нибудь из хейтеров рискнёт сказать что-нибудь плохое ей в лицо

 

Анастасия Блинова накаченная выпускница выпускница качок Анастасия Блинова инстаграмАнастасия Блинова спортсменка

К счастью, несмотря на троллей, девушка добивается поставленных целей

 

Анастасия Блинова накаченная выпускница выпускница качок Анастасия Блинова инстаграмАнастасия Блинова спортсменка

Несмотря на такую яркую личность, на Инстаграм девушки подписано чуть больше 3000 человек

 

Анастасия Блинова накаченная выпускница выпускница качок Анастасия Блинова инстаграмАнастасия Блинова спортсменка

У Анастасии есть любимый человек

 

Анастасия Блинова накаченная выпускница выпускница качок Анастасия Блинова инстаграмАнастасия Блинова спортсменка

Девушка утверждает, что не сидит ни на каких специальных диетах, и у неё в планах не было наращивать мощную мускулатуру

 

Анастасия Блинова накаченная выпускница выпускница качок Анастасия Блинова инстаграмАнастасия Блинова спортсменка

Просто она занимается на силу

 

Анастасия Блинова накаченная выпускница выпускница качок Анастасия Блинова инстаграмАнастасия Блинова спортсменка

В реальной жизни Анастасия обычная хрупкая девушка, а не Терминатор, как вы могли подумать

 

Анастасия Блинова накаченная выпускница выпускница качок Анастасия Блинова инстаграмАнастасия Блинова спортсменка

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