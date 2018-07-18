Эта девушка стала новой звездой Интернета благодаря аномально длинным ногам - ФОТО

В Инстаграме есть страница sherstyuk_vv, которая пополняется фотографиями Miss Ukraine Universe 2017. Мимо этой страницы многие бы прошли равнодушно, если бы не одно "Но". У девушки аномально длинные ноги, как раз такие, о которых говорят "от ушей". Глядя на фотографии этой молодой красивой девушки, сложно поверить, что она не плод богатого воображения, а реально существующая девушка.

Мы решили собрать некоторые фотографии еще одной девушки, чьи ноги кажутся бесконечно длинными.

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