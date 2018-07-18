Старики из уникальной деревни долгожителей в Китае раскрыли свои секреты

Деревня находится на вершине рисовых террас, на которых неустанно трудятся местные жители. Эти края даже считают рисовой столицей Китая.

Упорный труд на рисовых полях - вековая традиция



А те из крестьян, кто не занимается рисом, активно работают на огороде, а также регулярно ходят в горы за водой по извилистым тропам. Там же, в горах, они собирают целебные травы.



Когда журналисты или туристы спрашивают у местных старцев, занимаются ли они физкультурой, те только пожимают плечами: зачем делать какие-то специальные упражнения, если приходится выполнять столько домашней и сельской работы?

Домашний труд вместо физкультуры

Уникальный воздух и благоприятное магнитное поле

Как установили ученые, здешний воздух очень сильно заряжен отрицательными ионами кислорода - в других местах планеты их концентрация гораздо меньше.

Здешний воздух излечивает все недуги



Кроме того, исследование магнитного поля в этой местности показало, что здесь оно не такое, как в других районах Китая, что положительно влияет на организм человека. Уникальные параметры магнитного поля способствуют правильной работе всех органов и систем, а также хорошему психологическому самочувствию. Даже те, кто приезжает в Баму погостить, замечают, что все тревоги, страхи, раздражительность здесь как рукой снимает.

Старики чувствуют особое магнитное поле этих мест



Кстати, деревенские жители любят приходить к местной пещере Баймо и медитировать на камнях либо просто прислоняться ладонями к валунам, словно подзаряжаясь здоровьем и энергией.

Целебная вода и земля

Местная вода, которую жители пьют и используют при приготовлении пищи, в горах проходит естественные природные фильтры, и состав ее, как считают исследователи, тоже уникален. Земля, в которой селяне взращивают овощи, травы, злаки, необычайно богата полезными микроэлементами.

Местная вода помогает от всех болезней



В эти края часто приезжают тяжело больные люди - например, онкологией. Пожив здесь некоторое время, они замечают, что болезнь отступила. Люди, излечившиеся от серьезных недугов и оставшиеся здесь жить насовсем - местная достопримечательность и, как и древние старцы, стали живым подтверждением целебных свойств этого края. Многие связывают исцеление именно с водой.

Простая и полезная пища

Почти все долгожители деревни Пинъань - люди скромные и нетребовательные к еде. Местный народ издавна жил небогато, и поэтому соль и сахар на столе у них были редкостью. В основном эти люди питались сырой или вареной пищей, рисовой и ячменной кашей, картофелем, кукурузой, а также рыбой. В свои простые блюда они добавляли соевый тофу и женьшень. Такого рациона они придерживаются и по сей день. Из напитков долгожители больше всего предпочитают воду или зеленый чай, считая его защитой от рака. Почти две трети деревенских стариков никогда не пьют алкоголь, и, конечно же, никто из них не курит.



Кроме того, жители деревни и ее окрестностей пьют отвары из трав, особенно, гиностеммы (цзяогулань). Старики называют ее травой вечной молодости и бессмертия.

В этих краях растет целебная трава



Кстати, большинство местных долгожителей едят всего один-два раза в день, спать ложатся рано и так же рано встают. А живут, как и встарь, в простых домиках из бамбука, крытых черепицей.

Добродушие и гостеприимность

Геронтологи всего мира уже давно заметили одну общую черту у долгожителей: практически все, кому за сто, всю жизнь отличались спокойным, неконфликтным характером. Это, как правило, независтливые и нежадные люди, которые всю жизнь старались не волноваться и не злиться по пустякам, воспринимая жизненные неурядицы со смирением.

Жители деревни Пинъань только подтверждают этот факт. Практически все они именно такие - гостеприимные и очень добрые.

После смерти общего мужа его жены остались подругами



Примером добродушия и покорности судьбе, которая граничит с наивностью, может служить знаменитая на всю округу история двух стареньких подруг и их... общего мужа. Еще в 1926 году один местный мужчина женился на девушке по имени Хуан Магань. Пара очень хотела детей, но молодая супруга оказалась бесплодной. Когда это обнаружилось, мужчина решил жениться на другой. Он развелся с женой и в 1942 году женился на 34-летней Хуан Максюэ. Как ни странно, первая жена с пониманием отнеслась к такому решению мужа, и они стали жить втроем. Жены даже полюбовно распределили обязанности: первая занималась домашней работой, а вторая - сельским хозяйством.

Магань и Максюэ несколько лет назад



Супруг умер в возрасте 91 года, и после его смерти "закадычные жены" продолжали жить вместе, поддерживая друг друга. Семь лет назад, когда об этой истории узнали журналисты, Хуан Магань было 106 лет, а Хуан Масюэ - 103.



А еще местные жители очень любят петь и играть на музыкальных инструментах.

Гармония и умиротворение



Гены и наследственность

Есть еще одна версия, которая могла бы объяснить столь большую концентрацию долгожителей в отдельно взятой местности. Согласно этой гипотезе, причиной крепкого здоровья может быть генетика. В деревне Пинъань живут не обычные китайцы, а в основном представители так называемого национального меньшинства - народности чжуан. Эти люди испокон веков жили и растили рис в этой горной, экологически чистой местности, не зная отдыха и, возможно, постепенно, из поколения в поколения здесь сформировался определенный тип человека - крепкий, активный, здоровый, неунывающий.

Полчища туристов нарушают привычный уклад, но хорошо платят



Увы, с тех пор, как Бама стала местом паломничества туристов, здесь можно видеть все больше машин. А из тех, кто переезжает сюда из городов, далеко не все хотят соблюдать традицию скромной и спокойной жизни. Автомобили, мусор, громкая современная музыка, шум постепенно разрушают экосистему этого места и гармонию. Некоторые из долгожителей бросили работать на полях и стали обслуживать туристов. Все это ставит под угрозу будущее деревни долгожителей.

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