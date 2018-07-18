16 секретов, которые не расскажут вам авиакомпании

Профессионалы авиалиний (стюардессы, пилоты, инженеры) раскрыли несколько интересных фактов о работе авиакомпаний. Какие-то из них пригодятся путешественникам, другие неприятно удивят. В любом случае, стоит это узнать, прежде чем отправляться в авиапутешествие.

Приглушенный свет в самолете нужен для подготовки к эвакуации



Когда самолет приземляется ночью, включается тусклое освещение, чтобы подготовить пассажиров к эвакуации. Ваши глаза привыкнут к темноте, и вы будете лучше видеть вне самолета.

Вы можете разблокировать туалет снаружи



Механизм блокировки двери туалета, как правило, скрывается за значком "Не курить". Нужно просто поднять откидную створку и подвинуть болт, чтобы разблокировать дверь.

Вы вдыхаете воздух из двигателя



Воздух, которым вы дышите в самолете, - это сжатый воздух из двигателя. Большая часть (от 25% до 50%) выдувается наружу, а остальным дышат пассажиры. Воздух выходит наружу через маленькое отверстие в задней части фюзеляжа.

Звучит не очень приятно, но если разобрать с технической стороны, получается, что вы дышите воздухом из компрессора двигателя, а не из самого двигателя.

На сайте компании Боинг объясняется, что воздух, проходя через компрессор двигателя, согревается, а потом направляется в кабину, уже пригодный для дыхания.

Ваши одеяла никто не мыл, а на столике-подносе может остаться детская моча

Стюардесса бюджетной американской авиакомпании Southwest рассказала, что бесплатные подушки и одеяла после рейса просто складывают обратно, а не стирают или дезинфицируют.

Кроме того, на столиках-подносах для еды люди часто меняют подгузники детям, и столики после этого тоже не дезинфицируют. Если вы рассыпали на таком столике еду, дважды подумайте, прежде чем отправлять её в рот.

Этот факт подтвердила и другая стюардесса - в её авиакомпании свежие подушки и одеяла можно увидеть только на первом рейсе, утром. На всех последующих рейсах они просто убираются и снова выдаются, без стирки или дезинфекции. Что касается столиков, их просто моют один раз в день, чего явно недостаточно, если на таком столике побывал использованный подгузник.

Капитан может арестовать вас в полете



Когда дверь самолета закрывается, капитану воздушного судна даются неограниченные полномочия. Он может арестовать пассажира, выписать штраф и даже принять последнее желание умирающего человека.

Конечно, у нет полного юридического права арестовать кого-то, но он может ограничить вашу свободу на борту самолета и передать в руки властей после приземления. То есть, непосредственно арест произведет полиция, тем не менее, на борту вы будете ограничены в передвижениях.

Вас могут перевести в первый класс после взлета



Стюардессы могут перевести человека в бизнес-класс после того, как двери самолета закрываются. Конечно, это происходит не так часто, поскольку иногда им надо сдавать отчеты о таких событиях и причинах.

Но всё же, люди, заплатившие за эконом, иногда летят первым классом. Чаще всего это хорошо одетые, симпатичные люди, беременные женщины, очень высокие пассажиры, и, разумеется, друзья и знакомые стюардесс.

Пилоты могут уснуть во время полета



Около 43-54% пилотов, работающих в Великобритании, Норвегии и Швеции признались, что засыпали во время управления пассажирским самолетом.

Опытная стюардесса Трэйси Кристоф рассказала, что, во время длительных полетов, пилотам назначается время для отдыха, когда управление берет на себя второй пилот.

Как бы то ни было, пилоты, участвующие в опросе, признались, что они заснули невольно, то есть, не во время положенного отдыха. Звучит страшно.

Люди крадут спасательные жилеты



Иногда пассажиры крадут спасательные жилеты, размещенные напротив или под сидением. Они забирают жилеты в качестве сувениров, хотя это является серьезным и наказуемым нарушением.

Как бы то ни было, в течение дня наличие спасательных жилетов не проверяется перед каждым рейсом. Поэтому перед полетом стоит проверить самостоятельно, есть ли у вас спасательный жилет, и, в случае его отсутствия, сообщить об этом стюардессе.

В самолете есть специальные ручки на тот случай, если стюардессу выталкивают из самолета



В следующий раз, когда вы окажетесь в самолете, обратите внимание на ручки на дверях внутри самолета. Для чего они предназначены? Правильно, они выступают в качестве поручней, но для чего?

В случае эвакуации и паники на борту, когда стюардессы готовят дверь в самолет, пассажиры, в панике желающие покинуть самолет как можно скорее, могут столкнуть стюардессу с пути, просто вытолкнуть на посадочную полосу.

Поручень нужен для того, чтобы она удержалась и осталась на борту самолета.

Вы можете попросить целую банку кока-колы



Если вас мучает жажда, вы можете получить больше, чем немного содовой. Просто вежливо попросите стюардессу принести вам целую банку колы, и, скорее всего, она будет рада помочь.

Маска даст вам всего 15 минут кислорода

Кислородных масок в самолете хватает всего на 15 минут дыхания, однако этого времени более чем достаточно для пилота, который опустит самолет на нужную высоту, где можно дышать нормально.

Вообще, когда маски выпадают, пилот снижает самолет настолько, насколько это возможно, и ищет ближайший аэропорт для посадки.

В целом, поиск высоты, на которой можно дышать относительно нормально, занимает от 10 до 20 минут, в зависимости от той высоты, на которой находится самолет в момент разгерметизации.

Иногда стюардессы не подают ужин, надеясь, что вы уснете

На ночных рейсах стюардессы иногда оттягивают момент подачи еды настолько долго, насколько это возможно. Они надеются, что пассажиры уснут, и им не придется возиться с подачей еды.

Не стоит даже прикасаться к воде в самолете

Никогда не пейте воду в самолете, если она не из бутылки. Лучше даже не трогайте её. В портах очистка туалета и заливка чистой воды производится практически рядом, а иногда и то и другое вообще делает один служащий.

Процесс пополнения водных запасов может отличаться в разных авиакомпаниях, однако настораживает одно исследование, проведенное Wall Street Journal.

В 2002 году были взяты образцы воды в 14 различных рейсах, и оказалось, что уровень бактерий в десятки, а иногда в сотни, раз превышает установленную норму для США.

Сотрудникам платят только тогда, когда самолет взлетает

Некоторые авиалинии платят своим сотрудникам только тогда, когда шасси отрываются от земли. Так что, часы задержки не оплачиваются, хотя иногда разница во времени, которое сотрудник проводит в воздухе и его реальным временем работы, включая задержки на земле, просто колоссальна. Для авиакомпаний это отличный способ сэкономить.

Конечно, так происходит не во всех авиакомпаниях, некоторые платят с того момента, как закрывается дверь самолета, и сотрудники получают оплату за часы, в которые самолет ожидает вылета.

Пилоты получают разную еду на случай отравления

В некоторых авиакомпаниях пилотам подается разная еда, которую они не могут разделить между собой. Это делается на тот случай, если что-то вызовет пищевое отравление.

В таком случае всегда останется второй пилот в полном здравии, который сможет нормально управлять самолетом.

Стюардессы не соблюдают правила для мобильных телефонов



После того, как стюардесса скажет всем выключить электронику, вполне возможно, что сама она будет использовать свой смартфон.

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