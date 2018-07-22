Как советские актёры выглядели в своих первых фильмах и как выглядят сейчас

Прежде чем добиться успеха в каком-то деле, нужно с чего-то начинать. Конечно, в начале пути неизбежны провалы, но стойкий человек, уверенный в своём деле будет двигаться вперед, не смотря ни на что. Советские актёры, будучи подростками, пробовали себя в качестве актёров различных фильмов и сериалов. Дебют в кино принёс многим советским актёрам первую известность, а некоторые были замечены лишь после нескольких попыток сняться в кино. Предлагаем вам взглянуть на то, как актёры и актрисы СССР выглядели в своих первых фильмах и как они выглядят сейчас.

Андрей Мягков

Андрей Мягков в фильме "Похождения зубного врача", 1965 год и на открытии памятника основателям Московского Художественного театра Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, 3 сентября 2014 года.

Ирина Алфёрова

Ирина Алфёрова в фильме "Алексеич", 1970 года и на фестивале цветов в ГУМе, 3 июля 2015 года.

Валентин Гафт

Валентин Гафт в фильме "Поэт", 1956 год и во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, 10 марта 2016 года.

Инна Чурикова

Инна Чурикова в фильме "Тучи над Борском", 1960 год и на съемочной площадке фильма режиссера Жоры Крыжовникова "Самый лучший день", 3 ноября 2015 года.

Маргарита Терехова

Маргарита Терехова в фильме "Здравствуй, это я", 1965 год и на юбилейном вечере заслуженного артиста России Сергея Колесникова в московском Доме кино, 31 января 2015 года.

Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян в фильме "Розыгрыш", 1976 год и во время празднования Дня мороженого в ГУМе.

Ирина Купченко

Ирина Купченко в фильме "Дворянское гнездо", 1969 год и на 29-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2015 год в Московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня", 2016 год.

Сергей Жигунов

Сергей Жигунов в фильме "Признать виновным", 1983 год и на на фестивале ялтинского лука в селе Запрудном, 12 октября 2015 года.

Ирина Розанова

Ирина Розанова в фильме "Подружка моя", 1985 год и на премьере фильма Сергея Комарова "Невидимки" в кинотеатре "Октябрь", 2 февраля 2015 года.

Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий в фильме "Взять живым", 1982 год и на премьере фильма режиссера Евгения Шелякина "Ч/б"

Марина Неёлова

Марина Неёлова в фильме "Старая, старая сказка", 1968 год и на праздновании юбилея театра "Современник" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" на Триумфальной площади в Москве, 14 мая 2016 года.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов в фильме "Дни хирурга Мишкина", 1976 год и на 29-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2015 год в Московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня", 2016 год.

Раиса Рязанова

Раиса Рязанова в фильме "Гуля Королёва ", 1968 год и в студии программы "Говорим и показываем", 31 октября 2014 года.

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили в фильме "Невеста", 1956 год и на церемонии похорон кинорежиссера Эльдара Рязанова на Новодевичьем кладбище в Москве, 3 декабря 2015 года.

Светлана Крючкова

Светлана Крючкова в фильме "Большая перемена", 1972 год и на церемонии закрытия XXII Всероссийского кинофестиваля "Виват, кино России!", 18 мая 2015 года.

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