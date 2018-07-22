В Египте вскрыли проклятый саркофаг и обнаружили совсем не то, что ожидали

В июне при проведении строительных работ в районе Сиди Габер египетского города Александрия на глубине пяти метров был обнаружен огромный саркофаг из черного гранита. Помимо размеров - в длину 265 сантиметров, в высоту 185 сантиметров и в ширину 165 сантиметров (что дало основания предполагать, что там похоронен настоящий гигант), саркофаг интересен был еще и тем, что его никто не вскрывал все две тысячи лет, что он там пролежал. И это большая редкость для такой находки. Рядом с саркофагом была найдена голова от алебастровой статуи, которая не сохранила черты лица.

Загадочный черный саркофаг взбудоражил весь мир, и люди очень хотели узнать, кто же там похоронен. Другие же умоляли не открывать его, чтобы не выпустить проклятье (как, например, было с проклятьем гробницы Тутанхамона), а кто-то боялся, что ученые потревожат мумию и она обрушит свой гнев на мир.

19 июля ученые все же осмелились вскрыть саркофаг, эвакуировав при этом журналистов и людей, наблюдавших за процессом. То, что они там обнаружили, их озадачило.

Вес саркофага - 30 тонн.





После того как инженеры разгерметизировали крышку саркофага и подняли ее, работа была на время приостановлена, так как из запечатанного несколько тысячелетий гроба повалили испарения ядовитых газов.

Тут же были эвакуированы люди, наблюдающие за процессом. После работы продолжились.



Итак, крышка полностью поднята. И специалисты видят, что саркофаг полон красноватой жидкости - это сточные воды, проникшие через какую-то трещину.





Внутри оказались целых три разложившиеся мумии.





По мнению ученых, мумии не могут принадлежать членам королевской крови. Также на саркофаге отсутствуют их имена.





Предполагают, что это воины - у одного из них трещина на черепе от острого предмета. Верховный совет древностей Египта будет проводить тесты, чтобы определить, к какой эре относятся мумии.

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