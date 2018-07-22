Человек-невидимка: как Леонардо Ди Каприо прячется от папарацци

Со стороны может показаться, что жизнь известных людей просто сказка. Но уверяем вас, это мнение не так однозначно позитивно. Чего только стоят папарацци, которые преследуют знаменитостей буквально на каждом шагу. И тут каждый "защищается" как может. У всех селебрити на эти случаи есть свои, маленькие хитрости.

Но есть звезды, которые являются настоящими мастерами шифровки. И одним из самых главных шифрофщиков Голливуда, без сомнений, является Леонардо Ди Каприо. Его "методы" просто бесподобны!