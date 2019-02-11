15 актеров, которые исполнили культовые роли, но остались малоизвестными из-за гримма и масок

Мы прекрасно знаем этих персонажей, но совсем не знакомы с актёрами, что воплотили их на экране.

А барьером между нами стали гримёры, всевозможные маски и компьютерная обработка картинки. Вот вы знаете имя человека, который прятался под плащом Дарта Вейдера в оригинальной трилогии? А может узнаете его в лицо, если он пройдёт мимо вас на улице?

Но мы за справедливость, поэтому маски прочь!

1. Рэй Парк (Дарт Мол из "Звёздных войн")

2. Кевин Питер Холл (самый первый Хищник)

Интересный факт о росте актёра: рост актёра 220 сантиметров.

3. Кристиан Годлевски (Грут из "Стражей галактики")

4. Даг Джонс (человек-амфибия из "Формы воды")

5. Дэвид Проуз (Дарт Вейдер из оригинальной трилогии)

6. Боладжи Бадеджо (самый первый Чужой)

Интересный факт о росте актёра: рост актёра 218 сантиметров.

7. Ник Кастл (самый первый Майкл Майерс из "Хэллоуина")

8. Питер Мейхью (Чубакка из "Звёздных войн")

Интересный факт о росте актёра: рост актёра 218 сантиметров.

9. Майвенн Ле Беско (Плавалагуна из "Пятого элемента")

10. Энтони Дэниелс (C-3PO из "Звёздных войн")

11. Дуглас Брэдли (Пинхед из "Восставшего из ада")

12. Билли Крудап (Доктор Манхэттен из "Хранителей")

13. Лоуренс Макор (Король-чародей Ангмара из "Властелина колец")

14. Ахмед Бест (Джа-Джа Бинкс из "Звёздных войн")

15. Ричард Брэйк (Король ночи из "Игры престолов")

Без этих товарищей не было бы многих прелестных фильмов и сериалов. Их работа достойна уважения, а сами они заслуживают массовой узнаваемости!

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