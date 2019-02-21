6 вещей, которые публикуют в Facebook только люди с низкой самооценкой

Сейчас покажется странным, если у вас не будет аккаунта в Фейсбуке или других соцсетях. Вы делитесь с друзьями своими мыслями, интересами, фотографиями и настроением. Но задумывались ли вы, что все, что вы публикуете так или иначе говорит о вас, как о личности.

1. Вы делитесь своим местоположением



Вы нуждаетесь в одобрении окружающих, а поэтому хотите показать. что ведете активную и интересную жизнь. Раскроем вам секрет, мало кого интересует где вы пообедали или в какой кинотеатр сходили. Кроме того, сообщения о том, что вы покинули страну могут привлечь грабителей.

2. Фотографии из тренажерного зала



Вы хотите, что люди знали о вашей привлекательности и спортивном образе жизни. Поверьте, те, кому вы действительно нравитесь не нуждаются в доказательствах вашей привлекательности.







3. Фотографии еды



Есть фуд-блогеры, которыемогут сфотографировать любую еду невероятно аппетитно. Но в большинство людей этого делать не умеют, поэтому вы не сможете никого удивить чашкой кофе или куском торта. Есть и другой вариант, в котором вы хотите показать, что обедаете в хороших заведениях.

4. Добавляете в друзья миллионы человек



Звучит смешно, но есть люди, которые действительно добавляют всех без разбора. Это говорит о вашей неуверенности в себе.





5. Фото покупок и подарков



Все любят получать подарки, но не стоит об этом рассказывать всему миру. Еще одно подтверждение того, что вы нуждаетесь в одобрении других. К тому же, вы хотите показать, что вы дороги кому-то, что о вас заботятся и любят.

6. Все время рассказываете о настроении и чувствах



Исследования университетов Бримингема, Эдинбурга и Хериот-Уолта в Британии подтверждают, что люди, публикующие сообщения в которых ярко описывают свои эмоции или чувства, сами того не желая показывают, насколько им не хватает настоящих отношений и чувств в реальной жизни.